Los críticos del decreto que permite construir en rústico desconfían del alcalde: “Hasta que no se derogue la ley no estaremos tranquilos”

"Estamos muy contentos por el compromiso que ha adquirido el alcalde de Palma de que no se construirá en el suelo rústico de Establiments y Son Sardina, pero nuestra batalla no terminará hasta que se derogue la ley que permite edificar en las áreas de transición", es la reacción de la plataforma Mallorca per viure, no per especular ante el anuncio efectuado hoy por Jaime Martínez donde se ha comprometido a no construir en el suelo rústico de Son Sardina y de Establiments y a no aplicar el decreto urbanístico aprobado por el PP y Vox en el Parlament, que permite edificar en las denominadas áreas de transición (suelo rústico), sin necesidad de agotar el suelo urbanizable en los municipios de más de 20.000 habitantes

Desde la plataforma advierten de que, pese a las palabras, “tenemos dos realidades sobre la mesa: la declaración del alcalde, que valoramos, y una ley que sigue vigente y que permite a los ayuntamientos adherirse en cualquier momento”.

“El decreto urbanístico —la Ley 4/2025— sigue sobre la mesa. Queda un año para que los ayuntamientos puedan adherirse, y durante ese periodo pueden decidir aplicar el decreto y construir en suelo rústico sin apenas restricciones. Es una espada de Damocles sobre los municipios de más de 20.000 habitantes”, denuncian desde la entidad.

La plataforma también pone el foco en la falta de claridad legal: “Los criterios están en el aire. La ley dice que en el plazo de un año se deberá aprobar en pleno municipal, pero no especifica si debe ser a propuesta del ayuntamiento o de quién. Esta ambigüedad deja la puerta abierta a decisiones arbitrarias”.

Además, alertan de que “la ley se salta el Plan General y permite hacer cualquier cosa”, por lo que piden hechos concretos, no solo declaraciones: “El PP no ha renunciado a construir vivienda en suelo rústico. Queremos escuchar claramente que no se edificará en suelo rústico".

Desde Mallorca per viure, no per especular insisten en su carácter transversal: “Somos una plataforma formada por más de 60 entidades, entre ellas unas 15 o 20 asociaciones vecinales" y también señalan zonas especialmente amenazadas por la ley, más allá de Son Sardina y Establiments: “Sobre el Secar de la Real nadie ha dicho nada. ¿Qué entiende el alcalde de Palma por Son Sardina? ¿Incluye Sa Garriga, Son Bessó, el norte del polígono de Son Castelló o la carretera de Sóller? ¿Y qué pasa con Son Ferriol, Sant Jordi o s’Hostalot? Hay muchas hectáreas en áreas de transición que están bajo amenaza”.