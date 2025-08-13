Cort adquirirá el solar de Can Pesquet para crear una plaza, un casal y un aparcamiento en Son Sardina

Tras años de protestas y movilizaciones vecinales, una de las reivindicaciones históricas de Son Sardina parece estar a punto de hacerse realidad. Esta mañana, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha garantizado la adquisición del solar de Can Pesquet, ubicado en pleno centro neurálgico del barrio, con el objetivo de crear la deseada plaza pública sardinera, así como un casal para jóvenes y personas mayores.

Asimismo, Martínez ha planteado la posibilidad de habilitar un aparcamiento en la zona para “paliar el problema de estacionamiento que sufre la barriada”.

El alcalde, que ha visitado Son Sardina acompañado por la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca, ha asegurado que la adquisición de la parcela —de unos 1.700 metros cuadrados— está garantizada: “Si no se llega a un acuerdo con la propiedad, el terreno se expropiará”. Martínez ha afirmado que este proceso se llevará a cabo “en breve”.

La plaza de Son Sardina lleva siendo un motivo de discordia entre la Iglesia y los vecinos desde hace años. / Pere Morell

“El pueblo podrá disponer de una plaza y un casal donde asociaciones y colectivos podrán disfrutar y desarrollarse”, ha explicado Martínez, quien también ha anunciado que se reunirá próximamente con los vecinos para “dar forma al proyecto”.

Por último, ha recalcado que la situación financiera del Ayuntamiento permite asumir sin problemas tanto la compra del solar como la creación del nuevo equipamiento.

Polémica con la iglesia

Hace poco más de un año, en mayo de 2024, el pleno municipal —con el apoyo del PP— se comprometió públicamente a adquirir el solar de Can Pesquet para destinarlo a una plaza pública. Sin embargo, hasta hoy no se habían producido avances. La semana pasada, la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga expresó su indignación al ver una pancarta de la inmobiliaria Solvia, del Banco Sabadell, colgada en la verja del solar, anunciando la venta de la parcela con un precio “desde 180.700 €”. El terreno, que lleva años en manos de fondos buitre, volvió así al foco del conflicto vecinal.

La falta de espacios públicos en Son Sardina ha generado en los últimos años una creciente tensión entre los vecinos y el diácono del pueblo, Xisco Nadal, debido a la negativa de este último a ceder la Plaça Monsenyor Mairata para la celebración de las fiestas de la barriada, que comienzan a finales de mes. Un conflicto en el que incluso tuvo que mediar el Obispado de Mallorca para garantizar la cesión temporal del espacio a los vecinos.

Aunque la Plaça Monsenyor Mairata ha sido tradicionalmente utilizada por los sardiners para sus actividades, no se trata de un espacio público, sino de un terreno propiedad de la Iglesia. El año pasado, el conflicto alcanzó su punto más crítico, cuando las fiestas del pueblo estuvieron a punto de no celebrarse por la falta de un espacio adecuado. Durante años, la plaza fue cedida por la Iglesia al Ayuntamiento en virtud de un convenio que expiró el año pasado, tras los 30 años estipulados. Desde entonces, el espacio ha pasado a ser de uso exclusivo de la parroquia.

La futura construcción de una plaza pública propia permitiría eliminar de raíz estas polémicas con la Iglesia, que se repiten año tras año. Por ello, el anuncio del alcalde podría marcar el inicio del fin de muchos de los problemas y tensiones que ha sufrido la barriada en los últimos tiempos.