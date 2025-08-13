Mantenimiento

Cort acomete mejoras en el parque de sa Feixina y embellece las zonas verdes

Se han adecentado los parterres y resembrado de grama.

Se han adecentado los parterres y resembrado de grama. / Cort

Redacción Palma

Palma

El Ayuntamiento está llevando a cabo estas semanas diferentes actuaciones de mejora, mantenimiento y adecuación del parque de sa Feixina. Entre los trabajos a realizar se incluyen la pintura de bancos, así como el adecentamiento de parterres, la resiembra de grama en determinadas zonas, y labores de poda y limpieza de árboles. También se han subsanado algunos desperfectos detectados en la zona de juegos infantiles, se está revisando el sistema de riego automático, pavimento y también se actuará sobre las pérgolas para aumentar la dotación de sombra. Esta intervención se llevará a cabo durante la campaña de reposición prevista para después de verano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?
  2. Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
  3. El nuevo presidente de los vecinos de Son Gotleu: «Para ver presencia policial, tiene que haber sangre en el suelo»
  4. Un informe advierte de que los megacruceros ponen en riesgo la seguridad del puerto de Palma
  5. Cargas policiales y una detenida en la concentración antitaurina por la corrida de toros en El Coliseo Balear de Palma
  6. La Fundación Franz Weber exige retirar la asignación 'Ciudad Amiga de la Infancia' de Palma tras la asistencia de menores a la corrida de toros
  7. Monitores voluntarios en los colegios en Palma: “Los alumnos de los barrios más desfavorecidos nos están dando una lección de humildad”
  8. Nuevo mural de la artista Carolina Adán Caro en el espigón de El Molinar

Cort acomete mejoras en el parque de sa Feixina y embellece las zonas verdes

Cort acomete mejoras en el parque de sa Feixina y embellece las zonas verdes

La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma

La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma

El obispado se compromete a ceder la plaza de Son Sardina a los vecinos para sus fiestas: "Es el acuerdo al que llegamos"

El obispado se compromete a ceder la plaza de Son Sardina a los vecinos para sus fiestas: "Es el acuerdo al que llegamos"

El PSOE de Palma critica la "deriva" del PP y "su aceptación de los discursos de odio de Vox"

El PSOE de Palma critica la "deriva" del PP y "su aceptación de los discursos de odio de Vox"

Emaya incorpora a su flota seis camiones recolectores y dos furgones eléctricos

Emaya incorpora a su flota seis camiones recolectores y dos furgones eléctricos

Vox Palma estudia imitar a Jumilla y prohibir rezos colectivos de musulmanes en los polideportivos municipales

Vox Palma estudia imitar a Jumilla y prohibir rezos colectivos de musulmanes en los polideportivos municipales

La 'antena' Pere Garau gestiona 165 incidencias vecinales en su primer mes de funcionamiento

La 'antena' Pere Garau gestiona 165 incidencias vecinales en su primer mes de funcionamiento

Nuevo mural de la artista Carolina Adán Caro en el espigón de El Molinar

Nuevo mural de la artista Carolina Adán Caro en el espigón de El Molinar
Tracking Pixel Contents