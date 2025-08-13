Mantenimiento
Cort acomete mejoras en el parque de sa Feixina y embellece las zonas verdes
Palma
El Ayuntamiento está llevando a cabo estas semanas diferentes actuaciones de mejora, mantenimiento y adecuación del parque de sa Feixina. Entre los trabajos a realizar se incluyen la pintura de bancos, así como el adecentamiento de parterres, la resiembra de grama en determinadas zonas, y labores de poda y limpieza de árboles. También se han subsanado algunos desperfectos detectados en la zona de juegos infantiles, se está revisando el sistema de riego automático, pavimento y también se actuará sobre las pérgolas para aumentar la dotación de sombra. Esta intervención se llevará a cabo durante la campaña de reposición prevista para después de verano.
