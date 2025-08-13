El alcalde de Palma se compromete a no construir en suelo rústico en Son Sardina: "Los vecinos han sido engañados"

Tras varias semanas de controversia que han caldeado los ánimos de los vecinos de Son Sardina, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha decidido romper su silencio para amainar la tormenta y tranquilizar a los residentes de la barriada. Martínez se ha comprometido a no construir en el suelo rústico de Son Sardina y a no aplicar el decreto urbanístico aprobado por el PP y Vox en el Parlament, que permite edificar en las denominadas áreas de transición (suelo rústico), sin necesidad de agotar el suelo urbanizable en los municipios de más de 20.000 habitantes. Asimismo, el alcalde ha explicado que ya ha prometido lo mismo en Establiments, donde ha asegurado que "protegerá la idiosincrasia del pueblo".

"No habrá una ampliación del pueblo en ningún caso", ha afirmado Martínez, que ha visitado Son Sardina acompañado por la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca. El alcalde también ha subrayado que no se desarrollarán las áreas de transición que rodean la barriada y ha recalcado que el PP no contempla en su programa de gobierno urbanizar esas zonas.

Estas declaraciones nacen tras varias protestas organizadas por la plataforma Mallorca per viure no per especular, tanto en el Parlament como en Cort, así como por escritos enviados por la Federació de Veïns de Palma, que instaban al Ayuntamiento a no urbanizar las áreas de transición.

Martínez ha insistido en que "en ningún momento el PP tenía en su hoja de ruta actuar en esas zonas", y ha afirmado que las áreas de transición de Son Sardina quedan protegidas: "No se desarrollará nada, ni siquiera en el hipotético caso de que se lleve al pleno una propuesta", ha recalcado el alcalde, quien también ha lanzado críticas a la oposición: "Hemos hecho lo contrario a Més y PSIB, que en la anterior legislatura incorporaron las áreas de transición al plan general".

"Los vecinos han sido engañados por la oposición, estos han dicho cosas que no eran ciertas", ha asegurado el alcalde de Palma. Al ser preguntado por qué ha tardado tanto en zanjar una polémica que estaba elevando la tensión en las barriadas de Palma, Martínez ha sido tajante: "La oposición no me marca los tiempos. Yo soy el alcalde."

Asimismo, Martínez ha recalcado que "no renuncian a construir viviendas", pero ha matizado que su objetivo es "cohesionar" y que buscará el consenso con todos los barrios de Palma.

"Voy a ponerme de acuerdo con todos los barrios. Estoy convencido", ha sentenciado.