El PSOE de Palma critica la "deriva" del PP y "su aceptación de los discursos de odio de Vox"

El PSOE de Palma ha expresado su rechazo "a la deriva en la que está inmerso el Partido Popular y su aceptación de los discursos de odio de Vox, su socio de gobierno". Los socialistas critican que en el pleno de julio el equipo de gobierno votara en contra de su proposición para reafirmar que Palma es una ciudad respetuosa con los derechos humanos y comprometida contra el racismo y la xenofobia. Y expresan su preocupación por la propuesta que Vox ha presentado en el Parlament para vetar las fiestas islámicas y que pretende trasladar al Ayuntamiento.

"Si la iniciativa sale adelante, estaremos ante un hecho gravísimo para nuestra ciudad, en la que conviven más de 170 nacionalidades y que se ha caracterizado, hasta ahora, por ser de acogida y solidaria", ha denunciado el regidor Daniel Oliveira. Y ha recordado que el Cort cede a la comunidad musulmana el campo de fútbol del Germans Escales para que celebren la Fiesta del Cordero, que Vox quiere prohibir.

"El Partido Socialista estará atento, no compartimos esta deriva ideológica que ha adoptado el PP y que supone hacer suyas propuestas radicales que buscan romper con la convivencia", ha manifestado Oliveira. El regidor ha recordado que "las instituciones públicas y los partidos políticos no tienen que normalizar los discursos de odio, sino todo lo contrario, tienen que promover la convivencia, la igualdad y los derechos humanos, tienen que actuar con responsabilidad".

"Los discursos de odio no son anecdóticos"

En suma, el concejal advierte de que "los discursos de odio no son anecdóticos ni inocentes, generan violencia, como pudo verse en Torre Pacheco". Y señala que "actos de esta naturaleza no pueden ser ignorados ni relativizados porque suponen una amenaza directa a la convivencia y a los valores democráticos".