Empresa municipal

Emaya incorpora a su flota seis camiones recolectores y dos furgones eléctricos

Los seis camiones recolectores de carga lateral incorporados a la flota.

Los seis camiones recolectores de carga lateral incorporados a la flota. / EMAYA

EP

Palma

Emaya ha incorporado a su flota seis camiones recolectores de carga lateral de Gas Natural Comprimido (GNC) y dos furgones eléctricos destinados al área del Ciclo del Agua.

Según informó ayer el Ayuntamiento de Palma, los nuevos camiones recolectores de carga lateral se incorporan a la flota en una segunda entrega dentro de un contrato multianual que contempla la renovación de hasta 15 unidades en tres años.

También se han incorporado dos nuevos furgones eléctricos destinados a los departamentos de mantenimiento y depuración del Ciclo del AguaEn concreto, los dos furgones llegan dentro de un contrato que permitirá renovar hasta cinco unidades de esta tipología en dos años.

