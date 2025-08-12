Empresa municipal
Emaya incorpora a su flota seis camiones recolectores y dos furgones eléctricos
Palma
Emaya ha incorporado a su flota seis camiones recolectores de carga lateral de Gas Natural Comprimido (GNC) y dos furgones eléctricos destinados al área del Ciclo del Agua.
Según informó ayer el Ayuntamiento de Palma, los nuevos camiones recolectores de carga lateral se incorporan a la flota en una segunda entrega dentro de un contrato multianual que contempla la renovación de hasta 15 unidades en tres años.
También se han incorporado dos nuevos furgones eléctricos destinados a los departamentos de mantenimiento y depuración del Ciclo del AguaEn concreto, los dos furgones llegan dentro de un contrato que permitirá renovar hasta cinco unidades de esta tipología en dos años.
