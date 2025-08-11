Vecinos de Son Oliver, "desesperados" por las fiestas ilegales en una de las propiedades: "Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse"

Un chalet de la urbanización Son Oliver, situada entre Sant Jordi y s'Aranjassa, en Palma, se ha convertido en el epicentro de un calvario de tres años para sus vecinos. Denuncian la celebración de fiestas ilegales a todo volumen cada fin de semana de verano. La situación, descrita como "insostenible", incluye la llegada de camiones que sirven hielo, bebida e incluso baños portátiles, y ha llevado a los residentes a sentirse abandonados por las autoridades y a plantearse la venta de sus viviendas para escapar del "infierno de ruido y descontrol".

Según testimonios de los afectados, la vivienda, propiedad de uno de los clanes más conocidos de Son Banya, fue clausurada hace años "por la celebración de peleas de gallos y tenencia de estupefacientes". Desde entonces -cuentan- el propietario la alquila a una tercera persona que, a su vez, "la realquila para organizar fiestas ilegales los viernes, sábados y domingos durante todo el verano".

"Comienzan a las diez de la mañana y pueden durar hasta las cinco de la madrugada", detallan los vecinos, que añaden que "la música está a todo volumen, incluso a horas a las que uno se levanta para ir a trabajar".

Hasta baños portátiles

La magnitud de estos eventos es tal que los vecinos aseguran haber visto camiones de hielo y de bebida de una conocida empresa mallorquina y baños portátiles llegar a la propiedad cada fin de semana. "Esto no es una simple fiesta de cumpleaños", explican desde la Asociación de Propietarios de Son Oliver. Además del ruido constante, los residentes denuncian otros comportamientos incívicos como peleas, gente orinando en la calle, y personas conduciendo bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Estamos trabajando con una administradora y abogada para poner orden, pero la Administración es muy lenta Asociación de propietarios de Son Oliver

Desamparo institucional

Ante esta situación, los vecinos aseguran haber presentado múltiples reclamaciones a la Policía Local y a la Nacional. Sin embargo, afirman que sus intervenciones "son inútiles". "Vienen, para la música, se van y a los dos segundos la música vuelve a tope", afirma uno de los denunciantes. El mismo vecino relata que en una ocasión un agente le aconsejó "utilizar otras vías" para hacer pública la denuncia, ya que, según le dijo, "la policía hace su trabajo, pero la solución es otra".

La Asociación de Propietarios de Son Oliver ha confirmado que están al tanto del problema y están buscando una solución legal. "Estamos trabajando con una administradora y abogada para poner orden, pero la Administración es muy lenta", sostienen. "Mientras tanto, hay vecinos que se están planteando mudarse, porque les está afectando psicológicamente, afecta a su bienestar", lamenta.

El material gráfico recogido por los vecinos muestra camiones de hielo, el gran número de coches que invaden la calle durante las fiestas, y los gritos y la música a todo volumen salen de la propiedad. "La situación excede todos los límites, los vecinos están al borde de la desesperación", concluyen desde la asociación.