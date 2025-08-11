La Plataforma contra los Megacruceros señala que el informe del inspector de Seguridad Marítima "confirma" la necesidad de una moratoria

La Plataforma contra los Megacrucreros reitera la necesidad de aplicar una moratoria que limite a un máximo un megacrucero al día en el puerto de Palma por "los riesgos para la seguridad" que provoca la presencia de estos buques. Esta plataforma considera que un informe del inspector de Seguridad Marítima, publicado por este periódico el pasado domingo, "confirma" la necesidad de llevar a cabo esta restricción para "evaluar con rigor todos sus impactos y establecer una política de cruceros adaptada a las características del puerto".

El documento, firmado en octubre de 2023 por el inspector Gabriel Malvido, "advierte sobre el riesgo que representan las maniobras de atraque y salida de los grandes cruceros, especialmente en condiciones meteorológicas adversas". Y recuerda "un incidente ocurrido hace unos años, cuando un crucero, empujado por fuertes vientos, rompió una marra y colisionó con un petrolero", manifiesta la Plataforma contra los Megacruceros en relación a la colsisión del Britannia contra un petrolero en agosto de aquel 2023.

"Según el informe, este tipo de accidentes no son hechos aislados y pueden repetirse, con graves consecuencias para la seguridad del puerto y la población costera", subraya.

Impactos medioambientales, sociales y para la seguridad

Esta entidad recuerda finalmente que "desde hace años denuncia no solo los impactos medioambientales y sociales de los megacruceros, sino también los riesgos para la seguridad". Y reclama "un modelo basado en cruceros más pequeños, menos contaminantes y con un perfil cultural que fomente el descubrimiento y el respeto por la ciudad".

El informe se dirigió al responsable de la Capitanía Marítima en Palma, José Fernando Escalas, y se redactó a petición de la Autoridad Portuaria de Balears (APB). Se trataba de una consulta sobre la explotación de los amarres situados en el muelle 7 del Club de Mar y una nueva distribución de los atraques. "Se emite informe desfavorable a la solicitud de autorización temporal del Club de Mar Mallorca por considerar que no es compatible con la explotación portuaria actual en condiciones de seguridad", sentenció el inspector de Seguridad Marítima.

"La realidad es que a día de hoy se ha superado en mucho el tamaño de los cruceros considerados a la hora de diseñar la ampliación del Club de Mar y como consecuencia de la posterior construcción de la plataforma de la 1ª alineación de muelles de Ponent, el espejo de agua disponible entre su cara norte y la ampliación del Club de Mar se ha reducido notablemente", indica el escrito.