Nuevo mural de la artista Carolina Adán Caro en el espigón de El Molinar

El espigón del reformado Club Náutico de El Molinar cuenta desde hace pocos días con un nuevo atractivo artístico. La artista Carolina Adán Caro ha finalizado un mural de gran formato que recorre parte del muro del puerto, representando escenas marítimas en tonos monocromáticos. La obra muestra embarcaciones y figuras relacionadas con la actividad pesquera, integrándose con el paisaje portuario y el entorno marino.

Imagen en detalle del mural. / DM

Realizado directamente sobre el hormigón, el mural aporta un elemento cultural y visual a la zona, que se suma al encanto tradicional del barrio. Su ubicación, junto a la línea de atraque y frente al mar, lo convierte en un punto de interés tanto para vecinos como para visitantes que pasean por el muelle.