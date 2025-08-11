Aprueban la contratación de las obras de soterramiento del cableado eléctrico para la futura pista de atletismo de Son Moix

El Consell Rector del Instituto Municipal del Deporte (IME) ha aprobado los pliegos para la contratación de la ejecución de las obras de soterramiento del cableado eléctrico que atraviesa el solar destinado a la construcción de la nueva pista de atletismo en Son Moix.

Esta obra, fundamental para el desarrollo de la nueva infraestructura, incluye la retirada de dos líneas eléctricas de media tensión de 15 kilovoltios, que atraviesan el terreno donde se levantará la futura pista.

"Es importante señalar que, durante la elaboración del proyecto inicial, no se consideró la existencia de estas líneas eléctricas, lo que ha provocado ajustes en los plazos de ejecución de la construcción del equipamiento, ya que las obras no pueden comenzar hasta que se eliminen", ha señalado el Ayuntamiento de Palma.

La adjudicación se realizará mediante un contrato mixto, incluyendo tanto los trabajos de soterramiento como los servicios de dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud.

El presupuesto total de la obra es de 280.708,54 euros (IVA incluido) y el contrato tendrá una duración aproximada de tres meses.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, el IME aprobó el proyecto, que establece que el soterramiento de las líneas de media tensión se llevará a cabo a lo largo de parte de la vía pública y dentro del solar, bajo un pavimento peatonal.

Para ello, se construirá una acera de tres metros de ancho alrededor del perímetro del solar.

Las líneas estarán completamente soterradas y protegidas por tuberías, garantizando la seguridad tanto de los usuarios como de las instalaciones.

Una inversión total de 9,5 millones de euros

La futura pista de atletismo de Son Moix, que cuenta con una inversión total de 9.582.534 euros, será una instalación de referencia a nivel nacional e internacional.

Este nuevo equipamiento deportivo ofrecerá una pista subterránea, un circuito de cross en un entorno arbolado y gradas con capacidad para 1.500 personas.

Además de convertirse en un espacio de primer nivel para la práctica del atletismo, esta infraestructura permitirá a Palma albergar competiciones nacionales e internacionales, contribuyendo a la promoción del deporte en la ciudad y consolidándola como un referente.