La 'antena' Pere Garau gestiona 165 incidencias vecinales en su primer mes de funcionamiento

La plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau puso en marcha el pasado 3 de julio una 'antena' ciudadana, un servicio pensado para reducir la brecha digital y facilitar la comunicación con la administración, especialmente entre personas mayores o con dificultades de acceso a medios digitales. El objetivo, tal y como afirma la asociación en una nota de prensa, es “colaborar con la administración en la mejora de la calidad del espacio urbano”.

La 'antena' es un canal de Whatsapp lanzado por la plataforma vecinal de Pere Garau para que los ciudadanos puedan hacer llegar sus quejas por incidencias que ocurren en el barrio. El número asignado para este servicio es el 629633395 y todos los incidentes son traladados al Ayuntemiento de Palma o a la empresa EMAYA.

En su primer mes de actividad, del 3 de julio al 2 de agosto, el servicio ha canalizado 165 incidencias presentadas por 47 vecinos. De ellas, 127 fueron trasladadas a EMAYA y las otras 38 a distintos departamentos de Cort. Las principales quejas dirigidas a la empresa municipal de limpieza se centran en “el abandono de trastos y la acumulación de suciedad junto a contenedores, así como a la necesidad de reposicionar algunas baterías en calles estrechas como Marià Aguiló o Patronat Obrer”.

Informe Antena Pere Garau del 3 de julio al 2 de agosto de 2025 Informe Antena Pere Garau del 3 de julio al 2 de agosto de 2025

Por otro lado, una de las funciones de esta nueva iniciativa es realizar un seguimiento a las incidencias, llevado a cabo por voluntarios. Estos colaboradores han observado que Cort atiende en menos de 10 días pequeñas reparaciones de aceras, además de actuar en limpiezas puntuales y retirada de pintadas, como en la plaza Guillem Moragues. Sin embargo, afirman que se han registrado múltiples quejas por actos vandálicos en la plaza Jorge Luis Borges, pese a la rápida intervención de la contrata municipal.

Por ello, Flipau amb Pere Garau considera necesaria una mejora en la atención por parte de EMAYA, unificando el canal de incidencias a través del 010 y actualizando la rotulación de los contenedores con el número 900724000 o en la página web de la empresa.