Quince mil cruceristas en Palma al mismo tiempo: ¿Dónde estuvieron?

Cuatro cruceros anunciaron su llegada al puerto de Palma el pasado sábado 2 de agosto con 15.000 turistas a bordo, superando el límite pactado con el Govern. La preocupación era grande. ¿Se iba a poder caminar por las calles del centro? Un redactor del semanario alemán Mallorca Zeitung salió a comprobar si el paraíso de vacaciones estaba realmente desbordado.

Por la mañana la plaza Espanya y sus alrededores estaba desierta. Incluso se podría haber jugado un partido de fútbol. "Aquí como mucho llegan algunos pasajeros en tren. Por lo demás, rara vez hay movimiento”, señalaron dos policías locales que patrullaban la zona. "Vaya a la calle Sant Miquel. Allí siempre hay gente. Lo mismo pasa en la Catedral, el Born o Jaume III", añadieron.

En la calle Sant Miquel caminan algunos transeúntes, pero no se puede hablar de aglomeración. Una mujer empuja un cochecito acompañada de su madre. Se presenta como Ainhoa. "Normalmente está más lleno. Ahora mismo no hay mucha gente", dice. "Por lo general evitamos el centro porque está demasiado abarrotado. Pero quería dar un pequeño paseo con el pequeño", manifiesta.

La calle Sant Miquel en un tramo que habitualmente está abarrotado. / R. Petzold

Escucha la conversación la jubilada Mónica Coll, que descansa en un banco. "Quiero decir algo al respecto. Estoy harta. La ciudad está demasiado llena", opina. "Empezando por el mercado de l'Olivar, donde tengo que hacer cola incluso para comprarme un plátano", destaca. Esta mujer también evita las calles concurridas cuando puede. "Los sábados y los domingos casi siempre me quedo en casa porque hay demasiado lío. Hoy me van a recoger e iremos a Alcúdia", subraya Mónica.

Cuando se le pregunta por las supuestas masas de turistas, la jubilada mira a su alrededor: "Quizás ha llegado demasiado temprano. A partir de las once se llena. Son las 10:50. "Hoy ha tenido mala suerte. Ahora mismo tampoco veo turismo de cruceros", dice la señora.

Por fin aparecen los cruceristas

Seguimos caminando. Se oyen voces alemanas. "¿Cruceristas? Esos debemos ser nosotros", cuenta la familia Moschir, de Heidelberg. Madre, padre e hija llegaron a Palma en un barco de la empresa Aida desde Barcelona. "Conocemos la ciudad de ocasiones anteriores en las que hemos venido en avión. Ahora mismo la encuentro relativamente vacía", dice el padre.

Muchos pasajeros del barco han reservado excursiones. A Porto Cristo, Sóller o Andratx. "Nosotros cogimos un taxi y estamos explorando la ciudad. Comeremos algunas tapas y regresaremos al barco sobre las cuatro o las cinco", comenta la familia. "El sábado suele ser día de llegada y salida de muchos cruceros. Los que llegan hacen el check-in y no salen del barco. Los que se van, se dirigen al aeropuerto para volar de regreso a Alemania", añaden. Para ellos el viaje continúa durante once días hasta Gibraltar.

El tramo de la iglesia de Sant Miquel hasta la plaza Major podría ser uno de los más concurridos de Mallorca. Pero la sensación tampoco es como estar en un ascensor lleno. "No se puede hablar de una multitud agobiante", dice Noelia Torres, que vende gafas de sol en Multiopticas. "Normalmente hay más movimiento, sobre todo de doce a una del mediodía y de ocho a nueve de la noche. Pero mucha gente viene, mira y se va para comparar precios. Antes sacaban directamente la cartera", lamenta.

Un manifestante solitario

En la plaza Major se ven algunos móviles en alto. Una familia española compra camisetas falsas del Barça para los niños en los puestos de venta ambulante. De camino a la plaza de Cort, hay que zigzaguear. No porque haya demasiada gente, sino porque los turistas paran constantemente a sacar fotos de las tiendas.

Los cafés y restaurantes de Cort, frente al Ayuntamiento de Palma, están concurridos, pero aún hay mesas libres. Y en las heladerías no hay más de dos o tres personas haciendo cola.

Seguimos hacia la Catedral. "Esta masificación me parece inaceptable", dice una señora mayor de Stuttgart. "Ahora mismo no está nada lleno", le responde su hija. "Pensamos que hoy estaría a tope, pero no es así", añade.

Junto a la antigua muralla, Pere Joan Femenia ha colocado una pancarta de protesta. Está solo manifestándose contra el turismo de cruceros. "Probablemente ahora mismo no hay demasiada gente", admite. Sin embargo, considera inaceptable que las navieras no respeten los acuerdos. "El máximo son 5.000 cruceristas al día y no más de tres barcos. En el centro de Palma, el 70% de las tiendas están dirigidas a turistas, solo quedan souvenirs", lamenta Femenia. Que la isla vive del dinero del turismo es, según él, el argumento de unos pocos a los que esta actividad beneficia. Él, al parecer, no es uno de ellos.

Un solitario manifestante contra los cruceros. / R. Petzold

A la sombra de la Catedral, un grupo de tres turistas de Maguncia —Thomas, Jeanne y Christina— se sienta a descansar. Se alojan en Platja de Palma. "Llevamos pocos minutos en Palma. De camino a la Catedral las calles estaban vacías", dice Jeanne. Surge un pequeño debate entre ellos sobre si el turismo de cruceros es bueno o malo. "Está mal si se superan los límites. 15.000 turistas es una cifra importante", opina Thomas. Por su parte Christina comenta que también los sábados en Ikea hay mucha gente, y que ahora mismo no se ve tanta.

Los testigos de Jehová, encantados con el flujo de gente

De camino al Born, un grupo de turistas del Aida se cruza en el paseo. Durante unos segundos, la acera se llena, pero luego vuelve a vaciarse. Los Testigos de Jehová han montado su puesto al lado del paseo. Cuando se les pregunta por la masificación, miran sorprendidos a izquierda y derecha, al vacío. "El martes sí estuvo lleno porque los días nublados los veraneantes vienen a Palma", dice Margarita, la única española entre los cuatro creyentes.

"La saturación se nota más en las carreteras", opina su compañero Wilman. "Los días normales tardo 15 o 20 minutos de Santa Ponça a Palma, pero durante la temporada turística supera la hora", añade. En todo caso, el grupo está de acuerdo en que es normal que haya turistas en una isla como Mallorca. "Cuanta más gente pase por delante de nuestro puesto y nos vea, mejor", coinciden.

En Jaume III tampoco hay multitudes y se puede caminar por la acera con los brazos extendidos. Volvemos a la calle Sant Miquel. Ya son las doce y media, hora punta según la vendedora de gafas de sol. En efecto, hay algo más de gente en el pequeño tramo entre la iglesia y la plaza. "¡Hay mucha gente!", se asombra un niño al pasar. Una mujer se queja a su pareja: "No quiero ir chocando contigo todo el tiempo". Tras unos pasos en fila india, la calle se ensancha y la gente se dispersa otra vez.