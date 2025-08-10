Un informe advierte de que los megacruceros ponen en riesgo la seguridad del puerto de Palma

Un informe de octubre de 2023 firmado por el inspector de Seguridad Marítima, Gabriel Malvido, advierte de que los megacruceros comprometen la seguridad del puerto de Palma, tanto para sus propios pasajeros como para otras embarcaciones. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, establece que las instalaciones portuarias no están preparadas para el atraque y maniobrabilidad de estos grandes buques con plenas garantías de seguridad.

El escrito se dirige al responsable de la Capitanía Marítima en Palma, José Fernando Escalas, y se redactó a petición de la Autoridad Portuaria de Balears (APB). Se trataba de una consulta sobre la explotación de los amarres situados en el muelle 7 del Club de Mar y una nueva distribución de los atraques. "Se emite informe desfavorable a la solicitud de autorización temporal del Club de Mar Mallorca por considerar que no es compatible con la explotación portuaria actual en condiciones de seguridad", sentencia el inspector de Seguridad Marítima.

En su argumentación, el informe recuerda que en 2014 se proyectó la ampliación del Club de Mar. Esta instalación se encuentra muy próxima al muelle de Ponent, donde atracan la mayoría de megacruceros, y que en su día también fue objeto de una ampliación. Esta última intervención dio lugar a "una línea de atraque de más de 500 metros, a escasos 130 metros de la ampliación del Club de Mar y destinada a megacruceros de hasta 364 x 64 metros a día de hoy", pone de manifiesto el inspector de Seguridad Marítima.

Malvido, ingeniero naval y exconsejero delegado de la desaparecida Iscomar, advierte en este punto de que "estas obras han permitido la utilización de la zona colindante a la pretendida por dicho tipo de buques megacrucero, no previstos ni estudiados en ningún caso en los estudios de la ampliación del Club de Mar, y la experiencia en la explotación del puerto con esta nueva configuración hasta el día de hoy, hace incompatible el uso solicitado con la operación portuaria en condiciones de seguridad".

El inspector de Seguridad Marítima ilustra esta "incompatibilidad en operaciones ordinarias del puerto" con dos incidentes ocurridos poco antes de redactar el informe y que tuvieron como protagonistas a dos cruceros de grandes dimensiones.

En primer lugar, el accidente del Britannia, sucedido el 27 de agosto de 2023. Una rotura de amarras provocó que "en menos de dos minutos cruzó toda la dársena recorriendo 460 metros hasta colisionar con el petrolero Castillo de Arteaga". El siniestro solo provocó daños en ambos buques pero, advierte Malvido, las consecuencias habrían sido mucho más graves si el Britannia hubiera estado atracado en la cara norte de los muelles de Ponent en vez de en la cara sur, "a tan solo 85 metros de la zona que quiere ocupar el Club de Mar". En este contexto, "el tiempo de colisión con los yates hubiera sido de 22 segundos".

El segundo suceso al que hace referencia el informe es "el incidente potencialmente peligroso de maniobra en reviro interior de los cruceros Celebrity Edge (306 x 39 metros) y MSC Virtuosa (332 x 43 metros)" ocurrido el 4 de agosto de aquel mismo año. "Éste último implicando la zona de la cara norte de muelles de poniente cuyas mismas aguas son las que pretende ocupar el Club de Mar", reza el texto.

La conclusión del inspector de Seguridad Marítima es cristalina: "La realidad es que a día de hoy se ha superado en mucho el tamaño de los cruceros considerados a la hora de diseñar la ampliación del Club de Mar y como consecuencia de la posterior construcción de la plataforma de la 1ª alineación de muelles de Ponent, el espejo de agua disponible entre su cara norte y la ampliación del Club de Mar se ha reducido notablemente".

APB: "Tenemos en cuenta el informe"

A preguntas de este periódico, la APB aseguró que "tiene en cuenta el informe" del inspector de Seguridad Marítima. Y como consecuencia, señaló que la parte exterior de los muelles 7 y 8 del Club de Mar no se utiliza.

De forma indirecta, el informe de Malvido también pone en cuestión la seguridad del puerto de Palma en la futura reordenación aprobada en octubre de 2024. La remodelación diseñada por la APB, y aprobada por unanimidad en su consejo de administración, implicará que los cruceros se concentrarán en una zona muy próxima al Club de Mar.

Futura reordenación del puerto de Palma. / APB

Es decir, justo donde el inspector Malvido advierte de "incompatibilidades" que van en detrimento de las condiciones de seguridad en el puerto.