El nuevo presidente de los vecinos de Son Gotleu: «Para ver presencia policial, tiene que haber sangre en el suelo»

La gente se agolpa en las calles, bebe té de menta en vasitos, compra en pequeñas tiendas. A primera vista, Son Gotleu —el barrio más grande y conocido de Palma marcado por la conflictividad social— parece acogedor, un lugar donde la gente se saluda y nadie pasa con una actitud arrogante. Pero una segunda mirada revela la decadencia: aceras agrietadas, paradas de autobús dañadas y edificios deteriorados. Para unas 10.000 personas, este es su día a día.

El propietario marroquí de una tienda, Mohamed Boutoil, es uno de ellos. Lleva 27 años viviendo en el barrio y, desde hace tres meses, está al frente de la asociación de vecinos. «Aquí me respetan porque soy el presidente», dice con orgullo.

A pocos metros de la calle principal, Indalecio Prieto, la degradación del barrio se hace aún más evidente: muebles viejos y bolsas de basura se amontonan frente a los contenedores. Hay coches abandonados en la acera —algunos «desde hace meses, incluso años», asegura Boutoil—. La acera tiene grietas en muchos lugares. «Hace solo unos días, una anciana se cayó aquí», cuenta, señalando el suelo. Las baldosas están rotas o faltan por completo.

En el resto del barrio, la imagen es similar: algunas casas ocupadas y deterioradas, fachadas descascaradas, basura frente a las puertas. Los árboles crecen sin control junto a los balcones. «Apenas se ve a los jardineros del Ayuntamiento», dice Boutoil. «La gente aquí paga impuestos como todos los demás y tiene derecho a vivir en un barrio cuidado», añade.

Señala una furgoneta cargada de restos de madera. «Los gitanos recogen escombros de las reformas a cambio de una tarifa. Luego pagan cinco euros a argelinos del barrio para que tiren la basura en los contenedores por la noche», explica el marroquí. A la mañana siguiente, los cubos están desbordados de basura.

Aunque Emaya interviene todos los días, muchas cosas quedan sin recoger, especialmente en las llamadas ‘calles privadas de uso público’, callejones entre edificios. La responsabilidad de mantener esas zonas es de los propietarios de los inmuebles circundantes. Pero muchas de las viviendas están ocupadas, por lo que nadie se siente responsable. Boutoil afirma que ha mantenido conversaciones repetidas con los responsables de la empresa pública para que también se ocupen de estos callejones —hasta ahora sin éxito—. «A veces nos organizamos entre todos y limpiamos», dice Boutoil. Pero el efecto de esas campañas dura poco: «Después de unos días, todo vuelve a estar lleno de basura», dice el portavoz vecinal, negando con la cabeza.

Boutoil pasea con soltura por las calles, lleva gafas de sol y una camiseta con el texto: «Who’s the boss? I’ll let you know». Camina como un jefe —y claramente se siente como tal—. Constantemente lo saludan los vecinos, y él responde: «¿Cómo estáis?». A veces en español, a veces en árabe, su lengua materna. Asegura conocer a todos: tiene una tienda de comestibles en el barrio y actualmente está reformando otro local.

«Quiero que sean felices»

El marroquí sigue los pasos del antiguo representante vecinal, Ginés Quiñonero, fallecido en 2022. Dice que no buscó insistentemente el cargo de presidente: «Fueron los vecinos los que me lo impusieron». Ya antes escuchaba las quejas de los residentes, y tiene un objetivo claro: «Quiero que mis vecinos aquí sean felices».

Otro problema del barrio, según Boutoil, es la seguridad. Aunque durante nuestra visita se ven algunos policías locales en moto, él hace un gesto de desdén: «Ni siquiera miran hacia los lados». Simplemente pasan, no están realmente presentes. «Para que venga la policía de verdad, tiene que haber sangre en el suelo». Para el portavoz de los vecinos, una mayor presencia policial mejoraría la situación: «Si alguien aparca el coche en el carril bus, y la policía le pone una multa y se lo lleva la grúa, no volverá a hacerlo tan rápido», dice Boutoil, que espera más apoyo por parte de la policía y del Ayuntamiento, y que no confía tanto en la autoorganización vecinal.

La convivencia entre los distintos grupos —españoles recién llegados, mallorquines, gitanos y migrantes, sobre todo africanos— funciona en general bien. Los problemas, dice, «vienen sobre todo de algunos argelinos», jóvenes migrantes llegados en patera que terminan en la delincuencia menor y las drogas. «Viven en pisos ocupados y están de paso», dice Boutoil.

También insiste en que en Son Gotleu vive mucha gente trabajadora y honesta. Pero añade: «Cuando pueden permitírselo, se van».