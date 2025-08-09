Marta Pizarro, gerente jubilada de s'Altra Senalla en Palma: «Los organismos públicos deberían ser los primeros en adquirir productos de comercio justo»

Debemos empezar comentando que la entrevista se realiza en el actual local de s’Altra Senalla en Palma. Era obvia la elección.

Cierto, aunque este no ha sido el único espacio en el que ha estado ubicada la tienda. Primero compramos uno, pequeño, cerca del Banc de s’Oli, el mejor al que podíamos acceder en aquel momento, céntrico, pero en una calle poco transitada. Y la verdad es que funcionó muy bien ya desde los inicios. Gracias a los socios: primero porque se acercaban a comprar, pero también por sus aportaciones de capital y bonos solidarios, una apuesta que debo calificar de decidida y arriesgada. Allí estuvimos durante nueve años, hasta que el espacio se quedó pequeño porque Palma había cambiado mucho. Así que lo vendimos y con el dinero pudimos pagar el traspaso y acomodar otro local, más grande, en la calle 31 de Desembre, este de alquiler. Otra apuesta también arriesgada, pues pasamos de un espacio pequeño a otro mucho mayor, también céntrico y situado en una calle muy transitada. Diez años después y debido a la subida de los alquileres, pasamos al que tenemos ahora, en la calle Arxiduc, también céntrico y no lejos del anterior. Otra apuesta arriesgada, pues como ve, el riesgo es una constante en nuestra asociación. Este nuevo local permite combinar la parte de venta directa con otras tareas como son la organización de talleres de sensibilización y la de programas de difusión del comercio justo.

En estos tres espacios, ¿ha cambiado el perfil del cliente?

Diría que el cliente/socio de los inicios se ha mantenido fiel, aunque hemos ido aumentando el número de personas que no conocían ese tipo de comercio y que ahora se acercan a la tienda. Por otra parte, hemos añadido clientes de franjas de edad que antes no teníamos, como los más jóvenes de entre 18 a 30 años, que estos sí han aumentado. También tenemos el comprador que pasea por Palma y sin saber la existencia de s’Altra Senalla pasa por delante y entra. Este cliente suele volver, pues lo que encuentra es muy atractivo.

¿Y qué es lo que encuentra?

Pues todo aquello que no encuentra en unos grandes almacenes: justicia social, transparencia, trato directo y una explicación clara sobre lo que compra y cómo se ha fabricado. Todo esto, que no es poco.

Justo, ¿no lo es todo el comercio?

El comercio justo es una opción y un movimiento que exige la justicia social, esta es la cuestión fundamental. Sin justicia social, sin derechos humanos, no hay comercio justo. Piense que, cuando usted compra algo en s’Altra Senalla o en otras tiendas con esta filosofía, su dinero pasa por muy pocos intermediarios y, por tanto, lo que le llega al agricultor o al artesano es el máximo posible. Cosa que no ocurre en el comercio mayoritario, en el que los intermediarios son los que más ganan. Así que no, no todo el comercio es justo.

¿Es Palma una ciudad sensible al comercio justo?

Palma es muy diversa y en esta diversidad se encuentran las personas que conocen el comercio justo y compran en nuestra tienda, y otras que no lo conocen y por tanto no son clientes. Ahora bien, una vez que una persona conoce el comercio justo y entiende sus principios, se acerca a él con interés. Desgraciadamente, todavía queda mucho camino por recorrer. Y en este camino están las administraciones. Los organismos públicos deberían ser los primeros en adquirir productos de comercio justo. Le pondré un ejemplo: ¿Por qué no se utiliza café de comercio justo en las cafeteras de los espacios de descanso de las consellerías o en las salas de profesores de los centros escolares y universitarios? Debería ser obligatorio. Las múltiples declaraciones de solidaridad deberían ir acompañadas de acciones claras, de momento son solo palabras. Que las administraciones utilicen productos de comercio justo no es una cuestión de sensibilidad sino de justicia. Hay lugares en los que eso ocurre; en Mallorca y en concreto en Palma, no.

¿Cómo nace s’Altra Senalla?

Nuestra asociación de comercio justo cumplió, el año pasado, treinta años. Por tanto, no es una institución nueva, sino que podemos decir que ha tenido un cierto recorrido. Su creación nació a partir de un grupo de amigos y personas próximas interesadas en dar a conocer esa modalidad de comercio basado en la justicia. Primero dedicamos esfuerzos a la difusión del mismo, aunque enseguida, al cabo de pocos meses, pensamos que debíamos pasar a la acción, pues, si creíamos que era una alternativa real al mercado convencional, lo interesante era organizar una tienda. Y así fue como montamos el primer espacio de venta en Palma.

¿Llegará el día en el que no será necesario tener una tienda de comercio justo porque todas tendrán esos productos en sus estantes?

Ha habido, aquí y fuera, muchos intentos e iniciativas encaminadas a extender este comercio a otros espacios convencionales y algo se ha conseguido. Hoy, el comercio justo no es exclusivo de tiendas como la nuestra, algunos productos básicos como el café, el té o las infusiones también están en supermercados. Pero como le decía antes, el camino que nos queda para llegar a la normalidad es muy largo.

A nivel personal es imposible dejar atrás su relación familiar con Anglada Camarasa. ¿Marca ser nieta de un artista de esa talla?

(Sonríe). No sé hasta qué punto, pero sí le diré que nuestra vida familiar siempre ha estado impregnada por el arte de mi abuelo, lo que quiere decir que el arte, en general, siempre ha estado presente en casa, haciendo que lo valoráramos. Haber vivido y crecido rodeada de cuadros de Anglada Camarasa sí que imprime cierto carácter.