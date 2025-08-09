Denuncian nuevos actos vandálicos en Pere Garau

Tres días después de que el Ayuntamiento de Palma reparara el cerramiento vandalizado de la plaza Jorge Luis Borges, situada en Pere Garau, ha vuelto a ser objeto de incivismo. La voz de alarma la ha dado este sábado la plataforma vecinal Flipau amb Pere Garau, quienes a través de una nota han denunciado que el cerramiento del parque infantil había vuelto a ser «reventado» por segunda vez en pocos días.

La suciedad se acumula bajo la basura. / Flipau amb Pere Garau

Desde hace tres semanas, la entidad viene notificando a Cort diversas incidencias relacionadas con actos de vandalismo, consumo de alcohol en la vía pública, acumulación de suciedad y molestias constantes al vecindario de la plaza donde se ubica esta instalación. Además, inciden en que los residentes de Pere Garau expresan su «máxima preocupación» por el deterioro de la convivencia, especialmente durante los meses estivales.

Reclaman mayor vigilancia policial en la zona de Pere Garau

Por ello, la plataforma vecinal reitera al Consistorio la necesidad de una actuación urgente que incluya la reparación inmediata del cerramiento dañado y un refuerzo significativo de la vigilancia policial, particularmente en las noches y fines de semana. Asimismo, piden que se cumpla estrictamente el horario de cierre del parque, fijado en verano a las 22:00 horas, y que se incremente la frecuencia de limpieza, con una mejor coordinación entre Emaya y la empresa contratada para el mantenimiento de parques infantiles.

La entidad también reclama a la administración en la citada nota que aumente la oferta de ocio dirigida a los jóvenes de Pere Garau, con alternativas que reduzcan la concentración de grupos en la plaza, y que se desarrollen campañas de concienciación en los centros escolares y juveniles del barrio.