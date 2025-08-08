El PSOE de Palma exige a Cort que active las pantallas en las paradas de bus de la EMT
Critica el "menosprecio absoluto" del alcalde Jaime Martínez a los usuarios porque "llevan más de un año colocadas y muchas de ellas nunca han estado operativas"
El PSOE de Palma ha exigido este viernes al alcalde, Jaime Martínez, que ponga en funcionamiento las nuevas pantallas informativas instaladas en las paradas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que llevan más de un año colocadas y muchas de las cuales nunca han estado operativas.
El portavoz adjunto del PSOE en Cort, Francesc Dalmau, ha denunciado el "menosprecio absoluto" del equipo de gobierno municipal hacia la mejora de un servicio "esencial" que provoca que sea la ciudadanía la que "pague las consecuencias de la falta de interés del alcalde y su equipo".
Dalmau ha recordado, a través de una nota, que durante la pasada legislatura se adjudicó un contrato para instalar 227 pantallas informativas en las paradas de autobús, junto a nuevas marquesinas más accesibles y cómodas.
"Siguen sin funcionar en muchos barrios de Palma, mientras que en el centro sí están operativas. Más allá de Avenidas, casi ninguna lo está", ha lamentado.
"Este ya es el tercer verano de Martínez como alcalde de Palma y el tercer verano en el que sufrimos una EMT colapsada, con autobuses llenos que abandonan a la gente en las paradas, una flota antigua, falta de personal y averías que dejan a muchos vehículos en los talleres", ha explicado.
Críticas a los nuevos horarios de verano
Además, el PSOE Palma ha cuestionado los nuevos horarios de verano, que suponen una reducción notable en la frecuencia de líneas muy utilizadas, como la L5 (Es Rafal Nou-Plaça Progrés), que pasará a una frecuencia media de 12 minutos, y la L8 (Son Roca-Sindicat), que circulará cada 11 minutos.
También ha criticado la reducción en las líneas que conectan con el hospital de Son Espases, como la L20, la L29 y la L39, así como el recorte de la línea L12 (Sa Garriga-Nou Llevant), que, combinada con la L24 (Antiga Presó-Nou Llevant), duplica su frecuencia y pasa de 13 a 26 minutos.
- Los vecinos de Palma recuperan sus plazas: «Queríamos ocupar espacios que eran nuestros y que ahora están totalmente turistificados»
- Aumento de quejas por la cercanía de contenedores de basura con viviendas en Palma
- Los usuarios de BiciPalma, indignados ante la subida de precios: 'Voy a dejar de usar la bici eléctrica
- Medio centenar de entidades se suman al manifiesto contra la ley que permite construir en rústico: «Está hecha a medida de los intereses de promotores y constructores»
- Las políticas de vivienda del PP en Palma sublevan a los vecinos y dan alas a los promotores
- Cargas policiales y una detenida en la concentración antitaurina por la corrida de toros en El Coliseo Balear de Palma
- La Fundación Franz Weber exige retirar la asignación 'Ciudad Amiga de la Infancia' de Palma tras la asistencia de menores a la corrida de toros
- Monitores voluntarios en los colegios en Palma: “Los alumnos de los barrios más desfavorecidos nos están dando una lección de humildad”