Més per Palma denuncia que el PP "dejará a Son Sardina sin nuevos equipamientos"

Més per Palma ha denunciado este viernes que "el actual equipo de gobierno del PP dejará a Son Sardina sin nuevos equipamientos", en referencia a la puesta a la venta del solar de Can Pesquet que Cort se comprometió a adquirir mediante un acuerdo de pleno para hacer una plaza pública y un casal de barri. El partido ha recordado asimismo que el Plan General aprobado la pasada legislatura preveía la expropiación de este suelo y su inclusión "fue el resultado de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Palma y el pueblo de Son Sardina, obedeciendo a una reivindicación histórica de las entidades del núcleo".

"Son Sardina tiene unos equipamientos totalmente insuficientes para sus necesidades. Los vecinos piden una nueva plaza y un Casal de Barri con más espacio para las entidades", ha señalado el concejal Miquel Àngel Contreras, que avisa de que "el compromiso contraído por Cort se tiene que cumplir y lo contrario sería un desprecio a los ciudadanos".

Contreras ha señalado que "ante la inacción del PP durante esta legislaura", Més per Palma llevó al pleno de febrero de 2024 una propuesta que instaba al equipo de gobierno a expropiar o comprar los terrenos de Can Pesquet para hacer la plaza y construir los nuevos equipamientos. Estos puntos fueron aprobados con los votos a favor del PP. "Pasado más de un año, nada se ha hecho y ahora nos encontramos con la posible venta de este espacio", subraya.

"¿Ineficacia o apuesta por la especulación urbanística?"

El regidor manifiesta que desconoce si este hecho "responde a la ineficacia habitual del PP, que lleva dos años sin hacer nada por mejorar vida de los vecindarios, o si, vista la reciente decisión de PP y Vox de regalar terrenos a los constructores para que hagan negocio nos encontramos ante una nueva muestra de la barra libre que el equipo de gobierno está poniendo a los especuladores urbanísticos".

En este sentido, Contreras recuerda que "supondría incumplir un acuerdo de pleno, pero un miembro del PP ya afirmó que para ellos no son vinculantes", ha señalado en referencia a la polémica con las multas de la Zona de Bajas Emisiones.

Finalmente, Més per Palma recuerda que la ley urbanística aprobada por el Govern "permite construir bloques de pisos sin parkings, sin equipamientos y sin zonas verdes tanto en el suelo urbanizable como en el suelo rústico de las Áreas de Transición", así como "aumentar su edificabilidad un 45% y los precios de venta un 30%". El resultado, según esta formación, "será destruir las zonas rurales de Palma y aumentar la masificación de la ciudad".