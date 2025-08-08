Fallece Jaume Obrador Soler, figura histórica del activismo vecinal en Palma

Esta mañana ha fallecido en Muro Jaume Obrador Soler, misionero, activista político e histórico defensor de la lucha vecinal en Palma. Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma expresan su más sentido pésame a una "figura histórica" ligada a la lucha vecinal, a la conquista de derechos y libertades.

Nacido en Cas Concos en 1940, fue misionero en Burundi desde los 26 años y, una vez secularizado, se convirtió en activista político. Participó en la creación de las comisiones de barrio y de las primeras asociaciones de vecinos de Palma entre 1973 y 1974. Además, fue regidor por el Ayuntamiento de Palma por el PSM entre 1979 y 1981, así como uno de los fundadores de Esquerra Mallorquina (1981).

Aún así, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma consideran que su trayectoria "no puede resumirse en pocas líneas"; como dirigente vecinal vivió el nacimiento de las asociaciones de vecinos. Como concejal primero y como coordinador del equipo técnico que puso en marcha los Servicios Socioculturales: "Se mantuvo fiel al compromiso de impulsar la Participación Ciudadana de verdad, plantenado el primer Reglamento en todo el Estado". También llevó el nombre del movimiento vecinal hasta el plano internacional mediante mediante la creación de la ONG Vecinos Sin Fronteras y su trabajo en la Región de los Grandes Lagos: "Fue un trabajo más allá de la lucha contra la pobreza, contribuyendo incansablemente en facilitar, en la medida de lo posible, los acuerdos de paz en Burundi".

Obrador obtuvo reconocimiento y recibió el galardón 'Estrella Mostrejada', distinción instaurada por la Asociación Cultural es Majoral de Calonge para "reconocer el mérito a personas o entidades, que han destacado especialmente en algún campo o causa desinteresada para el bien social".

Este es tan solo uno de los méritos, puesto que la Federación lo reconoce como un "trabajador infatigable", siempre dispuesto a trabajar en equipo y demostrando su "oposición a la tecnocracia de las instituciones". "Decir Jaume Obrador es ponerle nombre a un universo de honestidad, perseverancia, coherencia y solidaridad", concluyen desde la Federación: "No es posible decir adiós a Jaume, ni la ciudad, ni el movimiento vecinal, ni siquiera un parche del corazón de África habrían sido lo mismo sin su intervención".