Denuncian ocupas y tráfico de drogas en una finca de sa Indioteria de Palma

Vecinos del Camí del Clot de sa Indioteria denuncian ocupas y tráfico de drogas, una situación que les hace sentir "indefensos" y que "degrada la convivencia y pone en riesgo" su "seguridad y salud". Según explican los residentes en un comunicado que han remitido a los medios, este escenario lleva repitiéndose desde hace más tres años en los que se han ido edificando construcciones fijas sin licencia (casas, porches, una lancha, incluso un castillo hinchable) con un "constante trasiego de personas que acuden a comprar droga". Estas actuaciones, "claramente ilegales", han convertido la zona en un "urbanización clandestina que crece sin control", denuncia la comunidad de vecinos.

Según relatan, el conflicto se origina en la finca número 48 del camino 140 de Sa Indioteria, un terreno colindante con las viviendas de los residentes, "cuyos propietarios han parcelado ilegalmente en siete partes y las han alquilado a terceros". Además, añaden: "Inicialmente, estas personas se instalaron en caravanas". Asimismo, denuncian que "cada fin de semana se celebran fiestas con música a un volumen superior al de una discoteca hasta la madrugada, perturbando gravemente el descanso y la calidad de vida de los vecinos".

Riesgo medioambiental

"La situación ha empeorado aún más en las últimas semanas: han iniciado la construcción de una nueva vivienda y están arrojando escombros directamente a la vía pública y al Torrent Gros", denuncian los vecinos. Tal y como señalan, esta actuación además de suponer una "infracción urbanística", representa un "riesgo medioambiental y de inundación grave en caso de lluvias intensas". Igualmente y, "para agravar la situación", los residentes explican que una empresa de Felanitx "ha acudido recientemente a realizar un pozo para extraer agua sin ningún tipo de autorización, incurriendo nuevamente en múltiples ilegalidades", declaran los vecinos.

Actuación ante la policía

Con este escenario, los vecinos se han personado hoy ante la Guardia Civil del Pont d’Inca para interponer una denuncia: "Aunque nos atendieron amablemente, nos indicaron que debíamos dirigirnos a la Policía Nacional, al ser ellos los competentes en esta zona", explican los residentes en una nota de prensa. Según relatan, al llegar a la comisaría de la carretera de Valldemossa, los agentes minimizaron la situación, alegando que "no era tan grave" y que "todos sabemos dónde venden droga".

Además, según detallan los vecinos, los agentes sugirieron que las infracciones urbanísticas debían ser gestionadas por la Policía Local del ayuntamiento Palma, a pesar de que los residentes ya habían llamado en varias ocasiones sin recibir respuesta: "Estamos hartos de llamar para pedir que vengan a hacer algo, aunque sólo sea a intimidar", exigen. La falta de acción ante los ruidos molestos y las actividades ilegales ha generado un sentimiento de impotencia y frustración entre los residentes.

"Como comunidad vecinal nos sentimos completamente desamparados. No pedimos privilegios, simplemente que se haga cumplir la ley y se proteja a quienes aún creemos en la convivencia, el respeto y la legalidad", concluyen.