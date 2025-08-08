Cort culpa al anterior equipo de gobierno de que no funcionen las pantallas de las marquesinas de la EMT

“Las pantallas de la EMT parece que funcionan a cuentagotas. En plaza España solo he visto una activa”, "hay muchas que aún no las han estrenado. Son un adorno”. Son las quejas de algunos palmesanos ante la inactividad de numerosas pantallas informativas en las marquesinas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Ante esta problemática, el Ayuntamiento de Palma asegura que "se están instalando y tramitando las autorizaciones para garantizar una conexión eléctrica adecuada" y responsabiliza al anterior equipo de gobierno de contar con "conexiones incorrectas conectadas de forma irregular"

En este sentido, explica que estas marquesinas "reemplazan a antiguas que no contaban con instalación eléctrica", por lo que "ha sido necesario revisar y regularizar cada una de ellas". Así, especifica que algunas de estas "ya estaban instaladas en la época del Pacto", responsabilizando a sus predecesores, que hace ya dos años que abandonaron la administración.

Origen de la problemática

Hace cuatro semanas este diario publicaba las quejas de los usuarios de la EMT. "Las pantallas informativas de las paradas no funcionan. Hace días que van mal", insistían los vecinos indignados ante la incertidumbre de no saber cuando pasarán los buses. Estas pantallas, que teóricamente deberían informar de cuánto tiempo falta para que llegue el autobús a la parada, llevan semanas sin funcionar.

Algunos palmesanos se lamentaban ante esta situación, que se suman a los tiempos de espera y los fallos de la aplicación móvil. Sin embargo, desde la EMT aseguraron que las pantallas "funcionaban correctamente" y que era una problemática que solo sucedía en "algunas pantallas". Si bien insistieron en que esto se debía a que "se estaban instalando nuevas pantallas que no contaban con el sistema integrado", hoy explican que es una problemática precedida de una instalación "incorrecta" del anterior equipo de gobierno. En cualquier caso, independientemente del motivo y del culpable, cuatro semanas después las pantallas siguen inoperativas.