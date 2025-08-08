Consulta aquí las actividades para celebrar el Día Internacional de la Juventud en Palma

El Ayuntamiento de Palma se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que tendrá lugar el próximo martes 12 de agosto. Para ello, ha organizado una serie de actividades preparadas para los más jóvenes, a través de los diferentes servicios del área de Juventud.

Estas actividades serán totalmente gratuitas e estarán abiertas principalmente a los jóvenes de entre 14 y 30 años que tienen como objetivo fomentar la creatividad, la participación y la cohesión social.

Actividades especiales para estos días

Esta programación especial incluye tres actividades para concienciar a la gente jóven de la isla. Para empezar, el servicio de dinamización del ocio de los jóvenes en los barrios, Dinamo, ha organizado para el 12 de agosto, de 18 a 20 horas, una Fiesta Holi en el Parque de Can Simonet. En este evento, los asistentes podrán participar en talleres creativos como fabricación de chapas, pulseras y personalización de tote bags. Para participar, es necesario rellenar este formulario, ya que las plazas son limitadas.

HoliFest / Ayuntamiento de Palma

El mismo día Palmajove llevará a cabo un concurso de 'Maestros de la Costura', en el que los jóvenes podrán presentar sus propias prendas de ropa con el apoyo de algunos expertos y los mejores serán premiados. Las inscripciones para este evento están abiertas en la web de Palmajove.

Por otra parte, el Espacio Tramuntana acogerá el sábado 23 de agosto a las 17 horas un encuentro de jóvenes creadores, donde los proyectos de los participantes serán presentados públicamente en esta fiesta. También incluirá sesiones musicales, slam de poesía, talleres y exposiciones artísticas y un mural colaborativo.