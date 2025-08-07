Reparan la valla vandalizada de la plaza Jorge Luis Borges

El Ayuntamiento de Palma, a través del servicio de Parques y Jardines, reparó ayer el cerramiento vandalizado de la plaza Jorge Luis Borges, situada en Pere Garau.

Como parte de esta actuación, se realizó también ayer una limpieza integral del pavimento del entorno del parque, con el objetivo de preservar este espacio público en condiciones óptimas para su uso y disfrute de toda la ciudadanía. En un comunicado, el Consistorio subrayó la respuesta inmediata a la solicitud formulada por la asociación de vecinos de la zona, en concreto la plataforma Flipau amb Pere Garau, que este martes denunció que un grupo de jóvenes había roto de madrugada uno de los cerramientos del espacio infantil de la plaza Jorge Luis Borges para hacer un botellón y dejar las instalaciones repletas de residuos.

Así, desde la plataforma se reclamó formalmente una reparación inmediata de la valla así como un espacio para jóvenes y vigilancia específica por las noches y fines de semana.

Cort, por su parte, reafirmó en su comunicado de ayer su compromiso con el mantenimiento y conservación de los espacios públicos de la ciudad, fundamentales para el bienestar de los vecinos de Palma. Al mismo tiempo, hizo un llamamiento a la responsabilidad y al respeto hacia los espacios urbanos, esenciales para garantizar una adecuada convivencia en los barrios.