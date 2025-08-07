Reclaman a Cort que elimine la hierba seca de un solar municipal en Son Gibert por riesgo de incendio

El col·lectiu Embat denuncia el "riesgo de incendio" que presenta un solar municipal situado entre el aparcamiento del Camí Salard y el parque de Son Gibert. Esta plaraforma ciudadana reclama al Ayuntamiento de Palma que elimine los altos matojos de hierba seca que se extienden por toda la parcela y lo mantenga en buenas condiciones.

En una situación parecida se encuentra el pipican del parque de Son Gibert, "con hierba sin cortar y riesgo de incendio" como consecuencia de las altas temperaturas que sufre Palma. "Venimos denunciando esta situación desde febrero sin recibir ninguna respuesta. Este abandono es inaceptable", señalan desde el col·lectiu Embat.

Lamentable estado de la acera del Passeig Marratxí

Las malas hierbas también dominan la acera del Passeig Marratxí, junto al torrent Gros, un paseo que "se encuentra en un estado cada vez más lamentable, ahora con mayor riesgo de incendio". En este caso, esta plataforma ciudadana también lamenta que sus reiteradas peticiones al departamento de Infraestructuras para que intervenga en este espacio han caído en caso roto.