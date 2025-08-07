Reclaman a Cort que elimine la hierba seca de un solar municipal en Son Gibert por riesgo de incendio
El col·lectiu Embat denuncia el mal estado en el que se encuentra este suelo, además del cercano pipican y la acera del Passeig Marratxí
El col·lectiu Embat denuncia el "riesgo de incendio" que presenta un solar municipal situado entre el aparcamiento del Camí Salard y el parque de Son Gibert. Esta plaraforma ciudadana reclama al Ayuntamiento de Palma que elimine los altos matojos de hierba seca que se extienden por toda la parcela y lo mantenga en buenas condiciones.
En una situación parecida se encuentra el pipican del parque de Son Gibert, "con hierba sin cortar y riesgo de incendio" como consecuencia de las altas temperaturas que sufre Palma. "Venimos denunciando esta situación desde febrero sin recibir ninguna respuesta. Este abandono es inaceptable", señalan desde el col·lectiu Embat.
Lamentable estado de la acera del Passeig Marratxí
Las malas hierbas también dominan la acera del Passeig Marratxí, junto al torrent Gros, un paseo que "se encuentra en un estado cada vez más lamentable, ahora con mayor riesgo de incendio". En este caso, esta plataforma ciudadana también lamenta que sus reiteradas peticiones al departamento de Infraestructuras para que intervenga en este espacio han caído en caso roto.
- Los vecinos de Palma recuperan sus plazas: «Queríamos ocupar espacios que eran nuestros y que ahora están totalmente turistificados»
- Aumento de quejas por la cercanía de contenedores de basura con viviendas en Palma
- Cierran las piscinas del Germans Escalas por tiempo indefinido por el grave deterioro de la estructura
- Medio centenar de entidades se suman al manifiesto contra la ley que permite construir en rústico: «Está hecha a medida de los intereses de promotores y constructores»
- Los usuarios de BiciPalma, indignados ante la subida de precios: 'Voy a dejar de usar la bici eléctrica
- Las políticas de vivienda del PP en Palma sublevan a los vecinos y dan alas a los promotores
- Monitores voluntarios en los colegios en Palma: “Los alumnos de los barrios más desfavorecidos nos están dando una lección de humildad”
- Palma supera el límite de cruceros este sábado con cuatro buques y más de 14.000 pasajeros