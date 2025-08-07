Medio centenar de manifestantes se movilizan delante de El Coliseo Balear de Palma por la corrida de toros

Los antitaurinos expresan una vez más su firme rechazo con cánticos contra la abolición de la tauromaquia

Los asistentes portaban carteles con frases como: "La tauromaquia y Vox son una vergüenza"

Los manifestantes antitaurinos delante de la plaza de toros de Palma

Los manifestantes antitaurinos delante de la plaza de toros de Palma

Los manifestantes antitaurinos delante de la plaza de toros de Palma / Manu Mielniezuk

Redacción Digital

Medio centenar de manifestantes contra la tauromaquia se movilizan esta tarde a las puertas de El Coliseo Balear en la calle Avenida Gaspar de Bennazar para protestar contra la corrida de Toros que se está celebrando en el recinto taurino de Palma.

También se han exhibido varios carteles con mensajes como "Sangre y dolor jamás puede ser tradición", "No más niños dentro" y "Yo también pensaría que el toro no sufre si no tuviera empatía", entre otros, los antitaurinos han expresado una vez más su firme rechazo a este espectáculo.

Manifestantes antitaurinos.

Manifestantes antitaurinos. / Manu Mielniezuk

