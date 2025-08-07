Indignación en Son Sardina por la venta del solar que Cort prometió convertir en una plaza pública

La crispación en Son Sardina sigue creciendo a pasos agigantados. Después de ser una de las barriadas más activas contra el decreto urbanístico aprobado por el PP y Vox, que permite construir en las denominadas áreas de transición (suelo rústico), este martes los vecinos se despertaron con la visión de una pancarta de la inmobiliaria Solvia, del Banco Sabadell, colgada en la verja del solar de Can Pesquet, un terreno que lleva años en manos de fondos buitre.

Con un precio anunciado desde 180.700 €, incluso con la etiqueta de “precio negociable”, se promociona la venta del solar. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Palma acordó en febrero del año pasado adquirir estos terrenos para dotar al barrio de una nueva plaza, pero, hasta hoy, ese compromiso no se ha materializado.

"Este hecho no hace más que aumentar el descrédito hacia las políticas, tanto por acción como por omisión, del actual consistorio con nuestro pueblo", aseguran desde la Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga

Concentración en Son Sardina reclamando la construcción de una plaza pública. / Pere Morell

Una de las reivindicaciones históricas de la barriada es precisamente la creación de espacios públicos, de los que Son Sardina carece. Los vecinos reclaman una plaza y un casal públicos y de gestión popular en el terreno de Can Pesquet, ubicado en pleno centro neurálgico del barrio.

La Assemblea recuerda que hace poco más de un año, en mayo de 2024, el pleno municipal —con el apoyo del PP— se comprometió públicamente a adquirir el solar de Can Pesquet para destinarlo a una plaza pública. Sin embargo, la entidad asegura que desde entonces no han recibido ninguna noticia.

"Ante el silencio institucional, se han organizado concentraciones multitudinarias convocadas por la mayoría de asociaciones y entidades locales", explican desde la entidad. Estas movilizaciones han estado respaldadas por una recogida de firmas que, en solo cuatro meses del año pasado, logró reunir más de 1.000 apoyos.

Cabe recordar que la segunda teniente de alcalde de Palma, Lourdes Roca, es vecina de Son Sardina, por lo que se esperaba por parte de la entidad una mayor afinidad.

Los vecinos exigen a la administración, entre otras cosas, un lugar donde poder almacenar material para las fiestas populares del pueblo, una plaza pública —ya que la actual pertenece a la iglesia— y un casal de barrio de propiedad municipal, pues el que utilizan actualmente pertenece a una entidad bancaria.

Ley de construcción en rústico

"Si el Ayuntamiento de Palma decide aplicar la nueva Ley del Suelo, aprobada hace un mes en el Parlament, esta normativa se impondrá sobre cualquier disposición anterior. De este modo, podrán llevarse a cabo promociones privadas, amparándose en la excusa de la emergencia habitacional en la ciudad", aseguran desde la Assamblea.

La entidad acusa a Cort de “no escuchar su voz” y de “incumplir la suya, permitiendo que se especule con Can Pesquet”.

“Todo es silencio respecto a si Cort aplicará o no la Ley del Suelo en Palma; y, en el caso de Can Pesquet, como hemos aprendido este último año y vemos ahora con esta pancarta que anuncia la venta del solar al mejor postor, ya sabemos a quién busca beneficiar este silencio”, sentencian desde la Assamblea.