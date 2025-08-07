La Fundación Franz Weber exige retirar la asignación 'Ciudad Amiga de la Infancia' de Palma tras la asistencia de menores a la corrida de toros
La fundación considera que el Ayuntamiento es "cómplice" por permitir la entrada de niños y adolescentes
La empresa promotora ofrece entradas a nueve euros para que menores vean "violencia explícita"
La Fundación Franz Weber considera que Palma no puede mantener su designación como 'Ciudad Amiga de la Infancia'. La organización entiende que el Ayuntamiento es "cómplice" del acceso de menores de edad a la corrida de toros del 7 de agosto y que esto incumple lo establecido por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidos.
En este sentido, critica que la empresa promotora ofrece "violencia explícita" por nueve euros y tilda de "compadreo" la actitud del Batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, con peñas taurinas. Así, reprocha su "omisión sobre la preocupación de la Defensora de la Ciudadanía" y consideran que ambas cuestiones son "fundamentales" para que este reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia' sea suspendido en el municipio de forma temporal.
Ignora las advertencias del Comité de los Derechos del Niño
"Una ciudad con esta designación debe desarrollar políticas específicas para evitar que niños y adolescentes puedan verse expuestos por sus propias familias a la violencia, lo que sucede este jueves en la plaza de toros con las promociones dirigidas a estos grupos", insisten. Además, explican que la entrada de menores a nueve euros no ha "recibido ninguna contestación institucional" y la Oficina Balear de Infancia y Adolescencia (OBIA) ha ignorado las advertencias de la fundación en base a las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño.
En esta misma línea, expone que Unicef recordó que toda 'Ciudad Amiga de la Infancia' debe suscribir lo establecido en el Comité y alerta que Palma "no solo no se ha hecho caso de los avisos", sino que "tampoco ha puesto en marcha medida alguna para prevenir la entrada de los grupos vulnerables".
Así, la Fundación Franz Weber arremete contra el relato del "lobby taurino" y su empleo de "la palabra libertad": "En el Estado español existe un modelo de correponsabilidad en la Educación y los cuidados que faculta a las administraciones públicas para ordenar el propio sistema educativo o los sistemas de protección de los colectivos vulnerables".
