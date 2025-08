Los usuarios del de BiciPalma, indignados ante la subida de precios: "Voy a dejar de usar la bici eléctrica"

"Se debería fomentar el uso de la bicicleta; con el aumento de precio voy a dejar de usar la eléctrica", lamenta Melisa Fernández. La anunciada subida de tarifas del servicio público de bicicletas BiciPalma ha generado una ola de protestas entre los usuarios habituales. En el caso de la bicicleta eléctrica de BiciPalma, el cambio es más sangrante: los primeros treinta minutos costarán 35 céntimos pese a que ahora esta franja era gratuita. A partir de esa primera media hora se pagaban 50 céntimos, cantidad que ahora se eleva hasta los 65 céntimos (un incremento del 30%).

Si el uso se prolonga entre una hora y una hora y media de uso el coste será de un euro (una subida del 100% con respecto a la tarifa actual), y a partir de la hora y media la fracción de 30 minutos costará dos euros (una subida del 300%).

La usuaria cree que, en lugar de aplicar estas subidas, el Ayuntamiento debería ampliar la flota de bicicletas, ya que en algunos aparcamientos es difícil encontrar una disponible: "En el Parc de Ses Estacions muchas veces cuesta encontrar alguna", señala.

"Lo seguiré pagando igual, lo uso un montón", afirma Constanza Bazet, usuaria habitual del servicio. Paga actualmente una cuota anual de 24 euros y considera que si la subida es moderada (la tarifa pasa de 24 a 30 euros al año) y se traduce en más bicicletas eléctricas o estaciones disponibles, estaría dispuesta a asumirla. Sin embargo, también lanza una advertencia: "Ahora que esta abierto a los turistas me costará encontrar aparcamiento en verano, y eso ya lo noto ahora".

"Lo seguiré pagando igual, lo uso un montón", afirma Constanza Bazet, usuaria habitual del servicio. / Pere Morell

En la misma línea se expresa Aina Ferrer. La mallorquina explica que no está a favor del aumento de precios, pero reconoce que, para poder subir las cuestas sin esfuerzo, seguirá utilizando el servicio: "No me parece bien que suban las tarifas, pero cuando voy cargada o tengo prisa, la eléctrica me salva. Así que, al final, pagaré igual".

"Servicio de Élite

En una línea crítica se manifiesta Santi Domínguez, que todavía no ha sido informado de un nuevo cobro, pero ya señala problemas estructurales en el servicio: "Es bastante deficiente, cuesta devolver la bici, y muchas veces tardo más de un minuto solo en anclarla". Para él, la subida representa una elitización del transporte público: “La gente con menos recursos quizás ya no podrá permitirse usarlo. Esto debería estar pensado para facilitar la movilidad diaria, no para convertirse en algo recreativo”.

Alejandro Fuentes valora positivamente el servicio. / Pere Morell / v

Por su parte, Alejandro Fuentes, que reside en la zona de Ocimax, reconoce que hay dificultades para encontrar bicis en algunas estaciones, aunque valora positivamente el servicio. “Es barato y cómodo. Si se mejora el sistema, no me parece mal que suba un poco”, comenta.

Críticas del PSOE

El PSOE Palma ha criticado este viernes la subida "desproporcionada" del coste por usar BiciPalma que se aplica desde este viernes, con una subida de hasta el 300 % que ha tildado de "tarifazo".

Los socialistas denuncian en un comunicado que el consistorio ha aprobado un incremento de tarifas del servicio de bicicleta pública que entra en vigor este 1 de agosto e introduce "un servicio premium" por usar las bicis de color rosa, que se empezará a pagar desde el momento de coger el vehículo.

El concejal socialista Xisco Dalmau ha criticado además que la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) no se haya adherido a la reducción del 50 % de la tarifa para los servicios de bicicleta pública promovida por el Gobierno central para 2025, e manera que los palmesanos, en vez de pagar menos pagarán "mucho más gracias en un alcalde y un concejal de Movilidad que no creen en ningún tipo de transporte público".

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible convocó una línea de ayudas de 10 millones de euros para rebajar, como mínimo, un 50 % el precio de los servicios públicos de préstamo de bicicletas durante el 2025 para fomentar el uso de la bicicleta compartida para los desplazamientos diarios.

Según Dalmau, "a partir de hoy Bicipalma deja de ser un servicio público asequible, atractivo y equitativo para todo el mundo para ser un servicio premium y exclusivo para los pocos que se lo puedan pagar", con esta subida de precios.

Ha denunciado que además, a la hora de aceptar las nuevas condiciones del servicio, trámite indispensable para poder utilizar Bicipalma desde este viernes, se da la opción de leerlas, pero se deriva al usuario a una web que da un error.

Según el PSOE, un trayecto de más de una hora en bicicleta eléctrica supondrá 4 euros diarios, 20 euros a la semana y 80 euros al mes, cuando este tipo de bicis son ls que más se usan para llegar a los barrios más alejados del centro.

Los socialistas denuncian el cambio en las condiciones del servicio porque hasta ahora, la primera media hora era gratuita, y desde este viernes cuesta 35 céntimos para las eléctricas.