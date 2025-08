Roberto Moragón, músico: «La música occidental me llevó a la mística oriental»

¿Cómo entró usted en el mundo de la música?

Por mi madre, que era bailarina de danza clásica española y tenía la carrera de piano, un instrumento que quería tocar de pequeño, pero como que no teníamos posibilidades de comprar uno, entonces nos decidimos por el violín, al que sí podíamos llegar y que además no me era desconocido pues veía tocar a los violinistas de la antigua orquesta cuando la dirigían Pérez Busquier y luego Anthony Morss, que sucedieron a Eaktay Ahn. Por otra parte, puedo decir que mi barrio, de pequeño, en la plaza Cuadrado, era muy musical, mi vecino puerta con puerta era Don Jaume Roig, director entonces del Conservatorio, también vivía, en el piso de abajo, Doña Josefina Piña, un referente como profesora de piano y en la planta baja residía la dueña de la finca, Catalina Cuerda, que había sido compañera de estudios de Alicia de Larrocha. Así que me crié en un ambiente muy musical. Además, como que nosotros vivíamos en el último piso, al estudiar violín los del barrio me llamaban «el violinista en el tejado», aludiendo a la famosa película de la época.

Y estudió en el Conservatorio ¿supongo?

Sí, con Felip Pons, uno de los grandes músicos que ha tenido Mallorca. En aquella época la institución estaba en el Auditòrium del Paseo Marítimo. Curiosamente, cuando iba a los conciertos con mi madre, mi ilusión era poder tocar en la Sala Magna de aquel edificio y mire por donde me he pasado toda la vida tocando en ella. Otro sueño era el de poder tocar algún día en el Musikverein de Viena, la sala en la que se realizan los conciertos de Año Nuevo, pues bien, con la Simfònica toqué allí. Así que los sueños, muchas veces se hacen realidad.

¿Es Palma una ciudad musical?

Ahora más que nunca. Hace años, pasear por Palma y escuchar a alguien tocando el piano o el violín, era extraño; en mi clase éramos cinco alumnos, en cambio ahora es muy normal que en las casas se estudie algún instrumento y el Conservatorio está lleno de estudiantes. En eso hemos ganado, en la afición de los jóvenes a estudiar música. Le pondré otro ejemplo: la primera persona que dio clases de violonchelo en Mallorca fue Miriam Rader, la cellista americana que se instaló en Palma y con la que monté el Trio Temple. No es que no hubiera violonchelistas, pero no se dedicaban al instrumento profesionalmente. Miriam creó escuela y con ella y otros instrumentistas organizamos una pequeña escuela de música en la primera planta de una de las torres del Temple. Eran los años 80, una época en la que ya existía una orquesta en Palma y en la que se empezaba a vislumbrar un cambio hacia mejor. Y luego vino la creación de la actual Orquesta profesional, que fue sin duda un revulsivo. Hay un antes y un después de la creación de la actual Orquestra Simfònica, aunque debemos dar las gracias a las formaciones que la precedieron y en las que junto a una mayoría de músicos no profesionales tocaban otros musicazos de gran nivel como el mismo Felip Pons que había sido primer violín de la Orquesta del Liceu o un contrabajista alemán, Ankermann, que más tarde sacó plaza en la Filarmónica de Viena o un cellista inglés, Bentley, que había sido solista de la Orchestre de la Suisse Romande.

Y del Conservatorio, a Alemania.

Hay que ver cómo es el destino. Con el Trio participé en la Setmana de Música de Felanitx el mismo año que también lo hizo el violinista Lukas David. Él me escuchó y me ofreció ir a estudiar con él a Detmond, en la prestigiosa Academia de Música. Yo, en aquel entonces, no tenía posibilidades económicas, era muy joven y debía cuidar a mi madre viuda. Pero él mismo se movió al respecto y pude compaginar esos estudios con seguir trabajando en la isla: aquí trabajaba como un loco, tocando en salas de fiesta, hoteles como el Mediterráneo e incluso limpiando alfombras para poder ir de manera regular a estudiar con David. Era otra época.

Una faceta que no podemos obviar es la de su relación con el budismo tibetano.

Siempre y ya desde pequeño, he sido un buscador y me han interesado preguntas como ¿de dónde venimos? ¿qué hay después de la vida? y otras muchas en esta línea. Cuando yo tenía quince años llegó a Palma un hindú que se instaló en El Terreno como profesor de yoga. Empecé por ahí para pasar a la meditación, que me llevó a los budistas tibetanos. Así que conecté con un centro budista que había en la calle Morell, que dirigía Mireia, la propietaria de la librería Dual, y empecé a meditar. Luego vinieron otros contactos fuera de Mallorca hasta que llegué a realizar unos cursos o jornadas de meditación con el Dalai Lama y me impliqué con la Casa del Tibet de Barcelona y en concreto con su fundador el lama Thubten Wangchen quien me motivó para que abriera un centro tibetano en Palma, cosa que hice y dirigí durante diez años.

¿Y dónde situamos la conexión entre budismo y música?

Mire, entre toda esa historia de búsqueda, en Detmond pude asistir a clases de Yehudi Menuhin, que practicaba la meditación. Así que llegué al budismo a través de la música y encontré que esos zapatos me iban muy bien para caminar por la vida. y así fue como me decidí por este camino de la mística, después de haber probado otros como el cristianismo, leído a San Juan de la Cruz y otros místicos. El budismo me ha dado algunas de las respuestas que he estado buscando siempre a la vez que, a través de él, me hacía preguntas que antes no me había planteado. Podríamos decir que la música occidental me llevó a la mística oriental. Y mire qué paradoja se da en el campo del arte: mientras que los orientales entienden nuestra música y pueden acceder a la excelencia como intérpretes y creadores, nosotros en cambio no podemos hacer lo mismo con su manera de expresarse, nos cuesta.

¿La música como acompañante de la meditación?

Prefiero el silencio, que también es música. En el silencio encuentras mejor las respuestas.