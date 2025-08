Las políticas de vivienda del PP en Palma sublevan a los vecinos y dan alas a los promotores

Las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Palma que incluyen edificar en suelo rústico, sacrificar solares destinados a equipamientos públicos y dar ventajas a los promotores inmobiliarios ha abierto un cisma con el movimiento vecinal y la oposición de izquierdas. La primera mitad de la legislatura ha sido plácida para el PP, pero sus recetas para paliar la emergencia habitacional que sufre el municipio amenazan con ensombrecer los dos últimos años de mandato de Jaime Martínez y sus aliados de Vox, cuyo respaldo está siendo clave para sacar adelante una agenda llena de iniciativas controvertidas.

El suelo rústico en el punto de mira. El decreto del Govern que abre la puerta a construir en las áreas de transición (suelo rústico) amenaza con dinamitar el Plan General de Palma y ha puesto en guardia a entidades vecinales, ecologistas y ciudadanos agrupados en la plataforma ‘Mallorca per viure, no per especular’. "No tocarán ni un palmo de tierra sin que los vecinos tengan la palabra", proclamaron hace exactamente un mes el medio centenar de asociaciones vecinales agrupadas en la Federació d’Associacions de Veïns de Palma.

La posibilidad de construir miles de pisos junto a barrios y núcleos tradicionales como Son Sardina, Establiments, Son Ferriol, s’Arnajassa, es Pil·larí, s’Arenal o Son Quint implicará miles de nuevos residentes en una ciudad que ya está al límite del colapso y que arrastra un déficit de servicios públicos. Mientras tanto, los vecinos reclaman respuestas y advierten de movilizaciones.

Por todo ello el silencio del equipo de gobierno es atronador. Un mes y medio después de que el PP introdujera en el decreto urbanístico del Govern una transacción para que pudiera construirse ya en el suelo rústico de Palma, Cort sigue sin explicar en qué barrios habrá cemento y cuánta superficie estará afectada. El PSOE y Més per Palma han cifrado en más de seiscientas las hectáreas de rústico susceptibles de edificarse, pero el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, se ha limitado a desmentirlos sin aportar ni un solo dato.

El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, durante el pleno del jueves. / Manu Mielniezuk

El pleno de este jueves el concejal pudo escuchar a numerosos representantes vecinales exigiendo respuestas, pero no varió su postura argumentando que su departamento todavía no tiene información "rigurosa" del impacto que el decreto puede tener en el municipio. Y recordó que el Ayuntamiento tiene un año -hasta julio de 2026- para aprobar en el pleno construir en las áreas de transición.

Aunque teóricamente esos pisos que aflorarían en rústico serían de precio limitado (la clásica tipología de VPO ha sido desterrada este mandato), la oposición subraya que saldrían al mercado por precios superiores a los 300.000 euros.

Más pisos suelos urbanizables. El PP y Vox parecen convencidos de que los precios de la vivienda se abaratarán llenando el mercado de pisos, por lo que también han abrazado una normativa que permitirá incrementar hasta un 45% la edificabilidad de los suelos urbanizables con respecto a lo previsto en el Plan General. Iniciativa que también ha sublevado a los barrios y a la oposición de izquierdas.

La Federació d'Associacions de Veïns de Palma estima que el espacio público se reducirá de doce metros cuadrados por habitante a cinco metros cuadrados sin que ese incremento del ladrillo vaya aparejado a una previsión de equipamientos públicos y servicios básicos.

La izquierda estima que Palma ganará más de cien mil habitantes sumando todas las viviendas que se podrán construir en los solares urbanizables y las que se podrán edificar en las áreas de transición. Hay barrios como Son Cladera y Son Ximelis que cuentan con las dos tipologías de suelos, un cóctel que amenaza con multiplicar por mucho su actual población.

Cesión de solares municipales destinados a equipamientos. Una parte de los abucheos que los regidores del PP y Vox escucharon en el pleno del jueves fueron motivados por el giro que ha dado el Plan de Choque de Vivienda consistente en ceder a empresas durante 75 años solares municipales para que construyan y exploten alquileres de precio limitado. Porque si en la primera fase de ese plan se adjudicaron parcelas destinadas a viviendas, en la segunda fase esos suelos están destinados a colegios y equipamientos deportivos.

El PP y Vox formalizaron el cambio de calificación de seis de esas parcelas. Una iba a acoger un centro educativo y otras cinco infraestructuras deportivas de barrio, pero en su lugar se cederán a promotores para que construyan y comercialicen pisos de alquiler asequible durante más de siete décadas (reservando una pequeña parte del suelo para equipamientos).

También está en cuestión que esas rentas vayan a ser "asequibles". Tal como figura en la tabla de precios de la empresa adjudicataria de dos parcelas en la primera fase y que construirá 166 pisos, cobrará por los apartamentos más grandes entre 1.400 y 1.600 euros sumando gastos de comunidad. Fidalgo ha calificado de "barbaridad" esas cifras.

Declaración responsable y tijeretazo a las tasas urbanísticas. El camino se allana todavía más para los promotores con dos iniciativas que se aprobaron en el pleno del jueves: una simplificación de los trámites para obtener la licencia de obras gracias a la introducción de una declaración responsable y un recorte del 50% de las tasas urbanísticas.

El PP pactó con Vox matizar la primera de estas iniciativas para que esa declaración responsable solo sea válida en "algunas fases" de la tramitación, prometiendo además que Urbanismo revisará todo el proceso para no comprometer la seguridad de la obra ni de la futura construcción.

La derecha también dio luz verde a una modificación de la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para rebajar a la mitad la tasa de las licencias urbanísticas. Esta rebaja, que beneficiará sobre todo a quienes lleven a cabo obras mayores, implicará que Cort dejará de ingresar en torno a cinco millones de euros al año.