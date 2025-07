Más de un centenar de personas se concentran en Cort contra la ley que permite construir en rústico: "Qui estima Mallorca no la destrueix

Más de un centenar de personas se ha concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Palma para protestar contra el decreto urbanístico aprobado por el PP y Vox que permitiría construir en suelo rústico. Los manifestantes han desplegado una gran pancarta con el lema "Mallorca per viure, no per especular.

Bajo el lema "Qui estima Mallorca no la destrueix", decenas de vecinos de distintas barriadas de Palma han expresado su rechazo a la posibilidad de edificar en suelo rústico sin haber agotado previamente el suelo urbanizable. Entre los asistentes destacaba la presencia de residentes de núcleos rurales, especialmente de Son Sardina.

"Es la ley más destructiva contra el medio ambiente que se ha aprobado nunca en Mallorca supone la urbanización de centenares de cuarteradas de suelo rústico, donde aún se está cultivando", ha explicado Antoni Marimon, representante de Estimam Son Sardina.

"Es muy negativa para unas zonas que ya cuentan con infraestructuras escasas y conlleva la destrucción de núcleos como Establiments, Son Sardina o Secar de la Real, tal como las conocemos hoy en día", sentencia Marimon.

La protesta ha coincidido con la celebración del pleno municipal, al que han acudido numerosos ciudadanos. Durante la sesión, representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma han intervenido para solicitar la retirada de varios puntos del orden del día relacionados con la recalificación de terrenos.

El pleno se ha tornado bronco en algunos momentos, con abucheos por parte de los manifestantes hacia los concejales que defendían el decreto, mientras estos reclamaban "respeto".