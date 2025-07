Los detractores de la ley que permite construir en rústico acuden al pleno de Cort: "Es un pelotazo de más de 12.000 millones de euros"

"Señor Fulgencio Coll, pueden construir 10.000 o incluso 100.000 viviendas, pero eso no resolverá la situación, ya que el verdadero problema no es la escasez de viviendas, sino su elevado precio", ha sido la advertencia de Mateu Reus, representante de la plataforma Mallorca per viure no per especular, al líder de Vox Palma en relación con la aprobación del decreto urbanístico impulsado por el PP y Vox que permitiría edificar en suelo rústico.

En un pleno muy tenso en Cort, marcado por constantes interrupciones de una audiencia que superó ampliamente el aforo, se vivieron momentos de debate entre silbidos y abucheos cada vez que intervenían representantes del equipo de gobierno y de Vox. La plataforma Mallorca per viure no per especular ha denunciado que la ley aprobada por el Parlament representa un "pelotazo inmobiliario" superior a los 12.000 millones de euros para las promotoras, una cifra que equivale a "dos años completos del presupuesto total de las Islas Baleares, que asciende a 7.300 millones de euros". Mateu Reus ha asegurado que esto implica entregar a las promotoras el equivalente a "dos años enteros de inversión en educación, sanidad y otros servicios públicos".

Según Reus, la ley aprobada en el Parlament convertirá a Mallorca "en una copia del lejano oeste, una isla sin ley", donde la desregulación inmobiliaria "que el equipo de gobierno promueve" solo provocará que los precios "sigan subiendo por la alta demanda, principalmente extranjera". El representante de la plataforma aseguró que el alcalde está renunciando a sus competencias para decidir el ritmo de crecimiento de la ciudad. "¿Dejará toda la planificación urbana en manos privadas?", ha preguntado Reus al alcalde Jaime Martínez.

Reus ha alertado que los isleños deben destinar más del 60% de su sueldo para poder vivir y que necesitan ahorrar durante 20 años para comprar una vivienda. "¿La ley del Parlament ayudará a aumentar los salarios? ¿Ayudará a rebajar los tipos de interés? ¿Reducirá el precio de la vivienda?", ha preguntado Reus, para luego responderse: "Ya os lo digo yo, no va a ayudar en nada".

También ha criticado que se reduzcan los espacios públicos y que se criminalice la lucha social por el derecho a la vivienda: "Criminalizan nuestra lucha, pero ¿han propuesto ustedes otras medidas? ¿Por qué no se han implementado acciones como poner un tope al precio de compra, aumentar la vivienda pública, agotar el suelo urbano disponible, sacar al mercado la vivienda vacía o aplicar impuestos a los grandes fondos que acaparan viviendas?".

Asimismo, el representante de la plataforma ha señalado directamente a la portavoz del grupo parlamentario de Vox Baleares, Manuela Cañadas: "¿No es un conflicto de intereses que Cañadas, una de las principales impulsoras de la medida, sea propietaria de una inmobiliaria?".

Además, Reus hizo referencia a los "intentos de compra de terrenos rústicos en Son Sardina" antes de la aprobación de la ley que permitirá construir en ellos en Son Sardina destapados por este diario.

"No han informado de nada a la ciudadanía y no hay estudios previos que justifiquen esta ley. Están actuando como déspotas ilustrados: todo por el pueblo, pero sin el pueblo", ha asegurado Reus.

También, el representante de la plataforma aseguró que Cort "obvia las reivindicaciones históricas de las barriadas de Palma" y que pretenden encerrar los pueblos de Palma entre bloques de pisos de cuatro alturas.

"Les voy a hacer una petición: por favor, escuchen a los vecinos, no apliquen esta ley", ha sentenciado Reus.