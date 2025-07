Medio centenar de entidades se suman al manifiesto contra la ley que permite construir en rústico: «Está hecha a medida de los intereses de promotores y constructores»

La lucha contra el decreto urbanístico aprobado por el PP y Vox que permitiría construir en suelo rústico sigue sumando adeptos. Más de 50 entidades y organizaciones se han adherido ya al manifiesto promovido por la plataforma 'Mallorca per viure, no per especular,' en rechazo al «carácter especulador y destructor del territorio» de la nueva normativa.

«Queremos recordar que, a pesar de que la ley se presenta como solución a la crisis de la vivienda, esto solo es una cortina de humo para dar vía libre al negocio inmobiliario. La ley está hecha a medida de los intereses de promotores y constructores», ha denunciado la plataforma en un comunicado. En el mismo texto, señalan directamente a la portavoz del grupo parlamentario de Vox Baleares, Manuela Cañadas a quien acusan de ser una política «con intereses privados en el sector inmobiliario».

Lista de todas las entidades adheridas al manifiesto contra la ley que permite construir en rústico / DM

La plataforma destaca que entre las organizaciones adheridas al manifiesto hay «multitud de asociaciones vecinales de Ciutat y de su cinturón rural, zonas más directamente afectadas por el carácter especulador y destructor del territorio» de la nueva ley. También se han sumado «colectivos históricos en defensa del medio ambiente y referentes en la lucha por la vivienda y los derechos sociales».

La plataforma ciudadana 'Mallorca per viure, no per especular' asistirá al pleno del Ayuntamiento de Palma que se celebrará este jueves para reclamar a los regidores del PP y Vox que no apliquen en el municipio el decreto del Govern que permite construir en suelo rústico. La entidad anima a los ciudadanos a asistir a la sesión y a participar en una protesta en la plaza de Cort a las 9:30 horas en la que se desplegará una pancarta gigante.

Durante el pleno se debatirán mociones del PSOE y de Més per Palma en las que instarán al equipo de gobierno a blindar las áreas de transición (suelo rústico) contra el cemento. El PP y Vox ya adelantaron su voto en la comisión celebrada el pasado viernes en la que la oposición de izquierdas y el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, protagonizaron un tenso intercambio dialéctico, y en el que el concejal se negó a explicar en qué barrios de Palma se podrá construir en suelo rústico y cuántas hectáreas están afectadas.

Más de 600 hectáreas de rústico susceptibles de edificarse

El PSOE eleva su estimación de superficie afectada hasta las 680 hectáreas, casi el doble de las 360 que calcularon inicialmente. La nueva cifra se asemeja mucho a la que aportó Mér per Palma la semana pasada. Las potenciales viviendas que se podrían construir en estos terrenos atraerían a más de cien mil nuevos residentes.

Esta posibilidad ha movilizado a los barrios y entidades vecinales, que exigen dejar sin efecto el decreto urbanístico en Palma. Núcleos tradicionales como Son Sardina, Es Secar de la Real, Establiments, Son Ferriol, s'Aranjassa o es Pil·larí podrían quedar "rodeados por una muralla de edificios plurifamiliares" si se aplica, advierte la izquierda.