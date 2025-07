Cort recorta el presupuesto de sus escuelas para adultos a pesar de tener más de mil personas en lista de espera

El ayuntamiento de Palma ha recortado el presupuesto de sus escuelas municipales de adultos, cuando la lista de espera actual ya supera las mil personas y las previsiones apuntan a que Ciutat seguirá sumando población, y, en especial, gente llegada de fuera que requerirá de este servicio.

El pasado jueves se trató en el pleno la licitación del Servicio Municipal de Educación de Personas Adultas (SMEA) para el periodo 2025-2027. Los pliegos muestran que la partida total para los próximos 24 meses, comparada con los dos años anteriores, se reduce casi un 6% al pasar de los 765.904 euros a 720.904. La cuantía destinada a personal baja más de un 9% y la del profesorado se recorta casi una cuarta parte (un 23% menos). El dinero para las horas semanales de formación ofertada caen un tercio mientras que la partida para material didáctico y la actualización de equipos sufre un drástico recorte de más de un 62%.

Los educadores sociales están alarmados con estos ajustes cuando la situación actual ya es bastante precaria y desde luego no basta para atender la demanda. La propia regidora de Educación, Lourdes Roca, reconoció en el pleno la pasada semana que había 1.033 personas en lista de espera para alguna formación en el SMEA. Los profesionales del ámbito social destacan que este servicio (que se ofrece en el centro de Son Malferit y en el antiguo mercado de Camp Redó) es especialmente importante para la integración de personas migrantes, ya que para muchos es el sitio donde aprenden castellano y catalán.

Elena Navarro, del PSOE, señala que uno de los principales objetivos de este servicio es mejorar la capacidad de inserción laboral y facilitar la integración lingüística, social y cultural de las personas extranjeras que viven en Palma y, por ello, defiende "la oferta educativa debería estar diseñada para responder y adaptarse a las demandas sociales, culturales y laborales actuales, y especialmente a las necesidades de los colectivos más vulnerables, que encuentran mayores dificultades para integrarse socialmente o acceder al empleo".

Por ello desde el grupo socialista creen "imprescindible" que la oferta de cursos de formación inicial y básica, así como los cursos de competencias comunicativas dirigidos a personas extranjeras, "estén en consonancia con la demanda existente" algo que ya no está sucediendo ahora y que se agravará con las nuevas cifras presentadas: "En lugar de incrementar la inversión en este servicio para los próximos dos años, el actual equipo de gobierno ha optado por reducirla", deplora Navarro, que por ello ha solicitado la comparacencia de Roca.

En el pleno del pasado jueves, la regidora reconoció los ajustes y que habrá menos cursos, pero trató de justificarlos subrayando que se han mejorado las condiciones de los trabajadores.

La formación de las escuelas municipales de adultos

Actualmente el SMEPA tiene 1.900 matriculados, según detalló Roca en el pleno. Las escuelas de adultos ofrecen cursos de alfabetización; competencias comunicativas en lengua española para personas extranjeras; cursos preparatorios para la prueba para obtener la nacionalidad (CCSE, Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España); preparación para presentarse pruebas libres (acceso a FP de grado medio y a la universidad para personas mayores de 25 y 45 años); competencias comunicativas básicas y competencias digitales básicas.

Estos centros no son lo mismo que las escuelas de adultos del Govern (los CEPA), aunque comparten el objetivo de mejorar la formación de la población adulta. A veces el SMEA cubre huecos de los CEPA. Por ejemplo, se vio que los centros municipales podían respuesta a personas inmigrantes no alfabetizadas que no sabían español (mientras los CEPA sólo podían a llegar a los no alfabetizados que sabían español, o a los que sabían leer y escribir pero no sabían español). Cabe señalar, que estos centros también matriculan menores con estas necesidades formativas y los educadores sociales responsables de estos chicos se desesperan cuando no consiguen encontrarles sitio.