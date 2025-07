Lanzan la voz de alarma sobre la antigua cárcel de Palma: "Es una bomba de relojería"

La preocupación en torno a la antigua cárcel y sus ocupantes crece entre los vecinos, que advierten de que este verano el riesgo de que haya un gran incendio se ha disparado. "Es una bomba de relojería", advierte el presidente de la asociación de Cas Capiscol, Biel González del Valle. "Un día habrá un incendio con víctimas. Se lo he dicho personalmente al alcalde y no entiendo por qué no hacen nada para prevenirlo. La basura se acumula por todas partes, es material combustible y con este calor bastará cualquier cosa para que prenda y haya una desgracia", subraya este vecino, que además habla de un aumento de la conflictividad.

"Hace unos días hubo cuatro jóvenes intoxicados, es todo un desastre", lamenta en referencia a un incendio que se declaró en el recinto el pasado 10 de julio. "Los vecinos ya no podemos más. A las cuatro de la mañana ponen música a todo volumen, hay peleas, es una problemática muy grande que se está agravando desde que empezó el verano", lamenta González del Valle.

Los bomberos han tenido que intervenir por varios incendios. / B.RAMON

El Ayuntamiento de Palma tiene identificadas a unas 150 personas residiendo actualmente en la antigua cárcel en condiciones insalubres y en un inmueble que presenta un serio peligro de derrumbe. La cifra de ocupantes se ha reducido con respecto a hace unos cuantos meses, cuando llegaron a registrarse cerca de 250 personas, pero la situación sigue siendo muy compleja.

Cort afirma que aproximadamente la mitad de esos 150 habitantes son extranjeros en situación irregular "y eso es competencia del Estado". En este sentido, fuentes del Consistorio reclaman a la Delegación del Gobierno en Baleares y al Gobierno "que asuman su responsabilidad y se pongan en marcha para dar soluciones a las situaciones que han creado ellos debido a sus políticas de inmigración".

El pasado mes de marzo agentes de la Policía Local se personaron en las instalaciones para entregar notificaciones a los ocupantes e informarles de que debían desalojarlas en un plazo de diez días. Se les pidió que colaborasen y se marcharan voluntariamente para recuperar la posesión de la propiedad, pero se descartó una solución policial.

Sí se contempla un desalojo judicial ya que el Ayuntamiento ha puesto el caso en manos de un juzgado. Pese a que desde finales de 2024 los servicios sociales de Cort evalúan caso por caso para tratar de encontrar una alternativa habitacional al mayor número posible de personas, la situación es compleja por el reducido parque de viviendas sociales disponible.

Cort: "Es fruto de la dejadez de gobiernos progresistas"

"La cárcel lleva ocupada desde hace más de 10 años y se ha llegado a esta situación por la dejadez de dos legislaturas de gobiernos progresistas que miraron hacia otro lado. Pero esta legislatura, por primera vez, el tema se aborda para dar una solución. Servicios Sociales tiene identificadas a estas personas y realiza un trabajo continuo con ellas ofreciéndoles la cartera de servicios municipales. También el IMAS, dependiente del Consell de Mallorca, atiende a estas personas, ofreciéndoles los recursos que tiene disponibles", argumentan en el Consistorio.

El Ayuntamiento quiere derribar la antigua cárcel y en el solar resultante levantará viviendas. "Una parte de ellas ligadas a coliving y una parte para familias vulnerables. Se está redactando el proyecto. Del mismo modo, el Consistorio recuerda que el Consell también tiene en marcha un proyecto "para mejorar los accesos y la movilidad en la ciudad" que consistirá en la construcción de una rotonda y un acceso directo a la Vía de Cintura en un espacio que ahora ocupa el inmueble.