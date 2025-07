Josep Lluís Pol, científico, profesor y divulgador: «Cualquier espacio urbano de Palma da para relacionarlo con las matemáticas»

Ha escogido ser entrevistado en Can Joan de S’Aigo. Algún motivo tendrá.

Para mí, este local es muy entrañable, pues lo tengo siempre muy presente. Ya con mi abuela íbamos a tomar chocolate caliente en invierno y helados en verano. Es parte de mi infancia y además es uno de estos espacios que dignifican Palma y que todavía perduran, pues cuando paseo por Ciutat me doy cuenta de que vamos perdiendo referentes; algunos de forma natural, como signo de los tiempos, pero otros forzados por la invasión turística, que despersonaliza lo que fue Palma.

Y esa despersonalización ¿se da también en los barrios en los que ha vivido o trabajado?

En algunos sí y en otros no tanto. Nací en la calle Nicolau de Pax, allí mi abuelo tenía una aserradora, situada entre mi calle y la calle Uetam. Al cerrar el local, yo debía tener unos dos años, se construyó una finca donde fuimos a vivir. Por tanto, mis recuerdos de infancia se sitúan en esa calle, la que lleva nombre del cantante que triunfó en muchos escenarios del mundo y en la que podíamos jugar con una pelota hecha con una bolsa de galletas y algunos periódicos. Y volviendo al nombre de la calle debo decir que ya tenía mis años cuando supe que Uetam se refería a un barítono, pues mi padre cuando debía dar la dirección de nuestra casa siempre decía «Carrer Uetam, Mateu a l’inrevés».

Conociendo su trayectoria parece que ha heredado ese jugar con las palabras de su padre.

(Sonríe) Siempre me ha gustado encontrar similitudes o detalles que se esconden detrás de palabras, números e incluso figuras. Mire, en la sala de música del Casal Balaguer hay unos retratos de músicos grabados con ácido sobre un cristal, de manera que son como negativos de una fotografía. Se me ocurrió hacerles una foto y positivarla, con un resultado espectacular: aparecieron los retratos tal como si alguien los hubiera dibujado al carbón, entre ellos el propio Uetam.

Uetam/Mateu, Positivo/Negativo. La simetría, como buen divulgador matemático, está en su vida. Aunque usted es químico, por licenciatura que se decía antes. ¿Palma es más química o matemática?

(Otra sonrisa) La química es fundamental, pues todo es química. La química es materia y las ciudades lo son. También son personas y relaciones entre ellas. Las matemáticas, por otra parte, también están en todos los rincones de las ciudades, sin ellas, no podríamos entender el fluir de las urbes, como tampoco podríamos entenderlo sin el arte, la historia, las leyendas o las tradiciones.

¿Qué verían los grandes matemáticos del pasado si los situáramos en una ciudad cosmopolita de hoy, como Palma?

Una mente como la de Gauss o Newton seguiría viendo que, a pesar de los cambios urbanísticos, Palma sigue teniendo una estructura. Un ejercicio que solía proponer a mis alumnos tenía que ver con esto: les daba una fotografía satélite de alguna ciudad y les pedía que situaran el casco antiguo. Y al final llegábamos a la deducción que mayoritariamente los cascos antiguos están desorganizados y se sitúan en el centro de las urbes. Los Eixamples, en cambio, ya siguen una estructura más planificada, no siempre como la de Barcelona, pero sí menos caótica que el centro histórico. Con eso quiero decir que, como toda ciudad, Palma es una buena herramienta para aprender matemáticas.

De hecho, usted ha guionizado una visita al centro histórico de Palma con ojos matemáticos.

Si partimos de la base pitagórica de que «todo es matemática», entonces se me ocurrió este paseo, que da por mucho: observando patios, fachadas, arcos, relojes de sol, iglesias, los baños árabes, la catedral, incluso el castillo de Bellver en el extrarradio, cualquier espacio urbano de Palma da para relacionarlo con las matemáticas, muchas veces de manera implícita y otras de forma explícita.

Le imagino caminando por Palma mirando arriba y abajo constantemente.

(Otra sonrisa) Los imputs matemáticos pueden llegar de diferentes maneras: mirando, naturalmente, pero también a través de una conversación como esta que estamos teniendo o a partir de una lectura, es cuestión de ir con una mente abierta.

Hace cosa de treinta años que dejó de vivir en Palma y pasó a Sa Cabaneta.

Con el cambio ganamos en cosas, como el mayor contacto con la naturaleza, pero perdimos el mar. En Palma, tanto a mi mujer como a mí, nos seduce el mar, que, aunque muy humanizado está ahí, presente.

¿Cómo realizaba el transporte desde Marratxí a su lugar de trabajo?

Estuve trece años dando clases en el IES Sureda i Blanes en Son Gotleu, con un alumnado difícil, pero al mismo tiempo muy agradecido y con un claustro de profesores muy entregado. Hago mía una frase de un matemático y amigo que tenemos en común usted y yo, Anton Aubanell: «Cuando me embarco no miro cómo está el barco, sino cuál es la tripulación». Los compañeros son lo que más importa a la hora de realizar un viaje, no el camino en sí. Pero volvamos a su pregunta. Cuando trabajé en Son Gotleu la movilidad no era la de ahora y era más difícil poder utilizar el transporte público. Últimamente, han mejorado las frecuencias de buses y trenes y puedo venir a Palma sin utilizar el coche particular. En eso hemos avanzado mucho y la naturaleza lo agradece. Por Palma procuro moverme a pie.

¿Qué echa de menos de la Palma de su infancia y juventud?

A mis padres. Piense que el primer piso en el que vivimos mi mujer y yo estaba junto a la casa familiar en la misma calle Uetam, en la que había sido una fábrica de sopas, La victoria balear. Así que entre mis recuerdos de Palma muchos están ahí, junto a la familia.