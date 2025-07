Un centenar de personas protestan contra la «explotación» de los caballos de las galeras: «Palma sigue anclada al pasado»

Más de un centenar de personas salieron a las calles de Palma para exigir el fin de la «explotación» de los caballos de las galeras.La manifestación, organizada por el partido animalista Progreso en Verde y la entidad Satya Animal, ha atacado al equipo de gobierno municipal por «quedarse anclado al pasado»- Asimismo, los manifestantes se han opuesto a la «permisividad» del Ayuntamiento con las infracciones interpuestas contra los caleseros.

La protesta ha arrancado a las 19:00 horas en la plaza de la Porta de Santa Catalina y recorrió el Paseo Mallorca, Jaume III, el Born y la calle Conquistador hasta llegar a la plaza de Cort.

Inacción de Cort

Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde, ha leído un manifiesto donde ha explicado que «Los caballos son esclavizados y, cuando ya no pueden competir, son enviados al matadero. Si no, se les obliga a trabajar en condiciones extremas, tirando de calesas turísticas. Esto no tiene justificación alguna en pleno siglo XXI».

Del mismo modo, Amengual explica que en Palma se siguen poniendo trabas para implementar alternativas que pongan fin al sufrimiento de los caballos: «Esto es un incumplimiento de las leyes, y las autoridades no parecen estar dispuestas a avanzar»