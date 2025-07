Urbanismo rechaza explicar en qué barrios de Palma se podrá construir en suelo rústico y cuántas hectáreas están afectadas

Aprobaba la ley que permitirá construir en suelo rústico de Palma y publicada en el BOIB, Urbanismo sigue guardando silencio sobre cuántas hectáreas se podrán llenar de cemento y, sobre todo, en qué barrios. La aplicación en el municipio de la normativa del Govern balear ha generado preocupación vecinal y una fuerte contestación entre la oposición de izquierdas, pero el regidor del área, Óscar Fidalgo, rechaza ofrecer explicaciones al respecto.

El concejal ha tenido la oportunidad de arrojar luz sobre esta cuestión en la comisión del pleno de Urbanismo y Medio Ambiente que se ha celebrado este viernes en la que se han debatido dos proposiciones del PSOE y de Més per Palma en las que se requería al Ayuntamiento de Palma que blindara las áreas de transición (suelo rústico) contra las grúas. Sin embargo, Fidalgo ha evitado ofrecer ningún tipo de información al respecto y ambos debates se han convertido en un intercambio de golpes entre Fidalgo y los representantes de izquierdas.

Vox ha mantenido una postura ambivalente, pero ha advertido al PP de que si quiere contar con sus imprescindibles votos en el pleno en el que se votará construir en suelo rústico, a cambio deberá apoyar varias de sus propuestas en materia de vivienda.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha criticado que la ley pretexta que hay una emergencia habitacional mientras "pone alfombra roja a los grandes promotores inmobiliarios". Y ha advertido de la "presión inmobiliaria" que ya sufren estos suelos recordando que ha habido una oferta millonaria por una parcela en Son Sardina "antes de que se aprobara la ley".

"Aclárese con los números porque está haciendo el ridículo día sí y día también", le ha espetado Fidalgo a Truyol en alusión a las diferentes cifras de hectáreas afectadas que ha estimado Més per Palma. "Haga el ejercicio de leer la ley. Y si no que se la expliquen, y verá que dice lo contrario de lo que usted dice. En el pleno desmontaremos las mentiras que profiere de manera continuada. No hace más que difamar porque no puede sacar pecho de nada de sus cuatro años de gestión", ha criticado el regidor de Urbanismo a su predecesora.

Vox pone sus condiciones

El regidor del PSOE, Pepe Martínez, ha afeado a Fidalgo que no dé él las cifras de hectáreas afectadas "La oposición ha dado más información a los ciudadanos que ustedes, que tienen una gerencia de Urbanismo con un centenar de personas. ¿Dónde están los datos oficiales? Dice que los nuestros son falsos, ¿cuáles son los suyos? ¿No se atreve a decirlos?", ha preguntado el socialista.

El PSOE ha elevado su estimación de superficie afectada hasta las 680 hectáreas, casi el doble de las 360 que calcularon inicialmente. La nueva cifra se asemeja mucho a la que aportó Mér per Palma la semana pasada. Las potenciales viviendas que se podrían construir en estos terrenos atraerían a más de cien mil nuevos residentes.

Por su parte Fulgencio Coll, líder de Vox, ha insistido en que su partido rechaza inicialmente construir en rústico hasta no haber agotado los urbanizables. "Nuestro grupo votará en contra si se lleva al pleno. Salvo que se acepten las propuestas que planteamos desde hace tiempo para ser más eficientes y construir más viviendas", ha manifestado.

Precisamente poco después el PP ha respaldado una iniciativa de Vox para permitir que un promotor solo necesite una Declaración Responsable como requisito para recibir la autorización de inicio de obra nueva.

Por su parte Lucía Muñoz, de Podemos, ha criticado la aprobación de una ley "que solo beneficia a los grandes promotores y que va a rodear a barrios como Son Ferriol de muros de edificios plurifamiliares". La normativa, ha señalado la regidora, "es una bomba que demuestra para quién gobiernan".