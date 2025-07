Cort rectifica y acepta que en el solar de Son Peretó haya un colegio y no viviendas de alquiler

El solar de Son Peretó seguirá estando reservado para la construcción de un colegio y no para viviendas. El Ayuntamiento de Palma ha dado marcha atrás a su intención de licitar esta parcela para cederla durante 75 años a una empresa para edificar pisos de alquiler de precio limitado después de mantener conversaciones con la conselleria de Educación y con la dirección del CEIP Son Serra. Este colegio ha recordado al Consistorio que hay un proyecto avanzado para trasladarse a un nuevo centro más grande que se edificará en esa parcela y que les permitirá acoger a más alumnos.

Este cambio de rumbo, anunciado la tarde de este viernes, ha empezado a fraguarse por la mañana, durante la comisión del pleno de Infraestructuras y Desconcertación Territorial. El equipo de gobierno ha llevado de urgencia el cambio de calificación de siete solares municipales destinados a equipamientos públicos para que puedan acoger viviendas con la intención de sacarlos a licitación y adjudicarlos a empresas para que edifiquen y exploten alquileres asequibles durante 75 años. Sin embargo, ha tropezado con el solar de Son Peretó, junto a La Vileta.

El regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha advertido durante la comisión de que había hablado con la dirección del CEIP Son Serra, ya advertida de los planes de Cort. "Es un centro ejemplar y premiado que recibe a alumnos de toda Mallorca y sufre porque no dispone de espacio suficiente. Y ya había un proyecto para construir un nuevo centro más amplio y moderno en ese solar, pero hoy se han enterado de que no podrán. Les están condenando, rectifiquen", ha espetado el concejal a los representantes del PP.

No les ha convencido, y han mantenido su voto favorable a recalificar la parcela. Sin embargo, sí ha persuadido a los representantes de Vox, que se han abstenido. Esa abstención, sumada a los votos en contra de la izquierda, ha permitido que el solar superara la sesión como equipamiento docente. En las siguientes horas, el Consistorio ha asumido su error y ha confirmado que excluirá el terreno de la licitación.

"El Ayuntamiento ha decidido mantener la calificación de uso educativo del solar de Son Peretó tras las conversaciones mantenidas con la dirección del CEIP Son Serra y en previsión de una posible ampliación del centro por parte del Govern en estos terrenos. Inicialmente, el Consistorio había valorado la opción de modificar el uso de este espacio municipal para destinarlo a la construcción de vivienda, en respuesta a la situación de emergencia habitacional que atraviesa la ciudad", ha informado Cort en una nota de prensa.

"En línea con el compromiso municipal de garantizar una educación pública de calidad y dotar a los barrios de las infraestructuras educativas necesarias, se ha decidido dejar en suspenso la posible modificación prevista inicialmente", ha añadido.

Sin embargo, Cort sí sacará a concurso otros seis solares municipales en los que estaban previstos equipamientos para los barrios. En uno ubicado en Son Quint (Camí Son Vida, 8) también estaba prevista la construcción de un colegio. Una parcela del Coll d'en Rabassa (Camí Son Fangos, 4) estaba destinada a la construcción de un equipamiento sociocultural. Y otros cuatro iban a acoger espacios deportivos: dos de ellos en Son Güells (C/Pierre Lavedan 1 y 5), otro en Son Rapinya (C/Bernat Pomar, 4) y el cuarto en s'Olivera (C/Pompeu Fabra, 15). Ahora se levantarán pisos.

Son Rapinya peleará por sus equipamientos

La presidenta de la asociación de vecinos de Son Rapinya, Marisa Bonache, ha señalado que pelearán por mantener los equipamientos en las parcelas de Bernat Pomar y del Camí de Son Vida. Explica que en la primera había un convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento, los vecinos y Bibelva S.A. para construir un pequeño pabellón deportivo. Además se había solicitado un cambio de ubicación a una parcela próxima en la calle Moreno Carbonero porque la de Bernat Pomar está en lo alto de un montículo.

En el caso del solar del Camí Son Vida, también estaba previsto un equipamiento docente. Pero al ser una zona con muchos colegios, los vecinos habían pedido un centro de día, un equipamiento cultural y aparcamiento para residentes. Bonache señala que intervendrán en el pleno del próximo jueves.