Palma aprueba una rebaja de las tasas urbanísticas con la que dejará de recaudar cinco millones de euros año

El Ayuntamiento de Palma aprobará en el pleno del próximo jueves una modificación de la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para rebajar a la mitad la tasa de las licencias urbanísticas. El PP ha anticipado este jueves su voto favorable a esta proposición de Vox en la comisión de Cuentas, Economía y Recursos Humanos previa al pleno, en la que la izquierda ha mostrado su rechazo.

Esta rebaja, de la que se beneficiarán particulares y constructores que lleven a cabo una obra, implicará que Cort dejará de ingresar en torno a cinco millones de euros al año. Vox quiere que esta bonificación entre en vigor el 1 de octubre. Si es así, el Consistorio dejaría de recaudar en torno a 1.250.000 euros entre ese día y el 31 de diciembre.

En este sentido, antes de que se apruebe en el pleno, el equipo de gobierno debe presentar un informe en el que justifique cómo se compensará esa pérdida de ingresos que no estaba prevista en los actuales presupuestos.

En el momento de liquidar el ICIO, se deducirá a la persona que ha llevado a cabo una obra el 50% de la cuota pagada previamente en concepto de tasa urbanística, que pasará a ser del 2,61% actual al 1,30%. Por ejemplo, quien lleve a cabo una reforma presupuestada en 100.000 euros, se ahorrará unos 700 euros. Para quien haga una gran reforma valorada en tres millones de euros, el ahorro será de 40.000 euros.

"Esta reducción supone una rebaja fiscal incentivadora para la construcción de viviendas que ya están gravadas con múltiples impuestos. Hay que tener en cuenta que en los costes de las construcciones un 30% aproximadamente son fiscales. El ahorro para los palmesanos supondrá unos cinco millones de euros anuales", ha defendido el regidor de Vox, Ignacio Esteban.

La concejala de Hacienda, Mercedes Celeste, ha expresado su apoyo a esta iniciativa. "Forma parte de nuestro acuerdo programático. Hemos encontrado una fórmula novedosa, y lícita, al devengar el 50% de la tasa urbanística cuando se vaya a pagar el ICIO una vez finalizada la obra", ha manifestado la regidora.

Rechazo de la izquierda

La izquierda ha rechazado de plano este recorte fiscal. "Los beneficiarios serán los promotores y constructores. No persigue el interés general y vuelve a demostrar que gobiernan para una minoría, que son los que hacen negocio con la vivienda, en lugar de gobernar para la mayoría, que son los que no la pueden pagar", ha criticado Lucía Muñoz, portavoz de Podemos.

Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, se ha expresado en la misma línea. "Hacen esta modificación a medida de promotores que tienen nombres y apellidos, no lo vistan de otra cosa. Supone rebajar tasas a quien hace un negocio millonario con la vivienda. En cambio, a las familias les recortaremos servicios. Esto se hace para quienes quieren hacer una obra muy grande, no para familias. Expliquen qué eliminarán para compensar la pérdida de ingresos", ha subrayado Truyol.

Xisco Ducrós, portavoz del PSOE, ha calificado la rebaja de "fraude de ley", y ha criticado que "no va a tener un retorno social ni se plantea para fomentar una actividad económica". El socialista ha lamentado que "se bajen impuestos para construir vivienda y luego esa vivienda solo será accesible para unos pocos privilegiados".

Esteban ha recordado que la voluntad de su partido era que esta rebaja entrara en vigor este 1 de enero, junto con las bonificaciones fiscales al IBI y otros impuestos por valor de once millones de euros. Y ha señalado que la pérdida de ingresos se compensará porque se incrementará la actividad en la construcción y por tanto Cort recaudará más que ahora.