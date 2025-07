Los vecinos del Parc de Ses Fonts denuncian escombros y basura en el solar frente al Conservatorio

El solar situado entre las calles Alfons el Magnànim y San Francisco de Sales, justo enfrente del Conservatorio Superior de Música de Balears, lleva al menos dos años acumulando basura, escombros y maleza sin que ninguna administración actúe para adecentarlo. Así lo denuncia la asociación de vecinos Parc de ses Fonts-Conservatori, que ha solicitado por escrito a la conselleria de Educación una intervención urgente para limpiar y acondicionar el espacio.

«Es un foco de insalubridad», advierte la presidenta de la asociación, Yolanda Rodríguez. En el escrito registrado el pasado 9 de julio ante la Conselleria, la entidad alerta de que la zona está en un «estado lamentable», y corre el riesgo de «accidentes, incendios o proliferación de insectos o plagas». Acompañan la queja con imágenes que muestran acumulación de restos de maleza, botellas, bolsas o escombros en el interior del solar, que pertenece a la conselleria de Educación.

Los vecinos aseguran haber trasladado la situación al concejal de distrito Norte en diferentes reuniones desde que comenzó la legislatura, pero no han obtenido respuesta. «Nos dijeron que no podían hacer nada porque no es suelo municipal», explica Rodríguez. «Les propusimos que firmaran un convenio con Emaya para que pudieran limpiarlo, pero nos contestaron que Educación no tiene presupuesto para eso», lamenta.

Tampoco la empresa municipal puede intervenir por su cuenta. Según señalan desde la asociación, Emaya argumenta que no puede acceder a limpiar espacios que no son de titularidad municipal.

El resultado es una especie de «limbo administrativo», añade la presidenta de la asociación, en el que ninguna administración asume la limpieza del terreno. «Ni uno ni otro. Y mientras tanto, el parque sigue igual. Por eso hemos decidido hacer esta queja formal», comenta.

La asociación reclama que se habilite una partida presupuestaria para garantizar el mantenimiento básico del solar, que actúa como un pequeño parque urbano para las familias del barrio. «No pedimos grandes obras, solo que se limpie y se cuide como cualquier otro espacio público», insisten.

La petición está dirigida directamente al conseller, Antoni Vera, y ha sido presentada a través del registro telemático del Govern. Mientras tanto, la maleza sigue creciendo y los restos se acumulan. «Es una pena porque es una zona muy transitada, al lado de un conservatorio y de viviendas, y da una imagen pésima», lamenta la asociación de vecinos.