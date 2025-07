Més exige más frecuencias de la EMT y tarifas "estables" en Bicipalma

Més per Palma reclama y propone medidas para mejorar la movilidad en la ciudad ante la "inacción" del ayuntamiento. “Han decidido no hacer nada y las pocas decisiones que han tomado solo han servido para empeorar la situación”, expresa el coordinador de Més per Palma, Miguel Ángel Contreras. Según el partido ecosobiranista, el servicio público se ha convertido en un “reclamo turístico” mientras se ponen "obstáculos a los ciudadanos”.

Propuestas de Més

En este sentido, la formación propone medidas “realistas” y “no improvisadas ni utópicas”, diseñadas para “la gente que vive aquí”. Entre sus principales demandas, Més exige el “refuerzo inmediato” y aumento en la frecuencia en las líneas 25, 4 y 35 de la EMT, que considera imprescindibles para los residentes, así como la creación de nuevas líneas lanzaderas que conecten Plaza España con los barrios más saturados, con el objetivo de reducir la dependencia del vehículo privado.

Además, reclama la implantación de sistemas inteligentes y en tiempo real que permitan conocer el estado del servicio; frecuencias, disponibilidad, ocupación, y una mejor coordinación entre la EMT y el TIB, con enlaces y horarios más eficientes que respondan a las necesidades de los municipios del entorno. “Menos coches significa menos atascos”, resume Contreras.

En cuanto al servicio de Bicipalma, desde Més exigen “tarifas estables y justas”, así como la eliminación del recargo en las bicicletas eléctricas. En lugar de subir precios, proponen ampliar la flota, con un uso “enfocado en los residentes” y no en el turismo. También reclaman recuperar el proyecto del tranvía, paralizado por el Partido Popular, que según Contreras “lo ha abandonado por un capricho ideológico”.

“Palma no puede permitirse otro verano igual”, advierte Contreras, quien también subraya que como oposición “tenemos la obligación de presentar medidas”. Para hacer frente a la saturación del transporte público, especialmente en los meses de verano, Més solicita la implicación de fondos baleares y estatales, con más recursos y planificación.