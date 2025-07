"Da bastante pena": influencers catalanas reflexionan sobre la Palma que fue y ya no es

El turismo literario ha encontrado en las redes sociales una nueva forma de hacerse viral. Las creadoras catalanas Marina Porras y Juliana Canet han conquistado a miles de usuarios con un vídeo grabado en Palma, frente a la fachada de una de las casas donde vivió el escritor mallorquín Llorenç Villalonga, autor de la célebre novela Bearn o La sala de las muñecas.

“Bon dia, chicos y chicas. Hoy estamos en Mallorca, concretamente delante de una de las casas donde vivió Llorenç Villalonga”, comienza diciendo Canet con tono didáctico, mientras la otra joven influencer asiente a su lado. El vídeo, que mezcla divulgación, humor y una mirada crítica al urbanismo del centro de Palma, se ha convertido en uno de los contenidos culturales más compartidos del momento en TikTok e Instagram.

Una ruta literaria entre fachadas, lamentos y callejones

Las dos creadoras, que en sus canales suelen mezclar literatura, feminismo y cultura pop, ofrecen en el vídeo una reflexión sobre la decadencia del centro histórico de Palma, vista a través de los ojos de Villalonga: "Pisas estas calles, ves esta fachada, y también entiendes muchas más cosas de este escritor y de todo lo que escribía".

“Sus libros están llenos de llantos y lamentos por cómo se está degradando este centro. Y si todavía se mantiene así de bonito, imagínate cómo debía ser cuando vivía”, comentan, para después añadir: "Da bastante pena imaginar qué pensaría si ahora el pobre se despertara y pudiera pisar estas calles. Cómo lo vería todo". El vídeo también recoge una curiosa anécdota sobre la casa.

Desde el callejón estrecho en el que grabaron, Marina y Juliana hablan del ambiente opresivo de las casas antiguas del casco viejo. “Esto es una cosa que me gusta per a la vez me provoca un poco de asfixia. Son casas que casi se tocan y no ves ni el cielo", comenta Canet. "Tienes la sensación de que puedes vivir completamente aislado dentro de ellas, aunque fuera estén pasando cosas a una velocidad increíble”, dice Porras, en una reflexión que combina el espíritu de la ciudad con la psicología de sus espacios.

Mallorca, una vez más, se reafirma como escenario de inspiración, tanto para escritores como para los nuevos narradores digitales del siglo XXI.