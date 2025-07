Leonor Vich, gerente del emblemático local: «Me gustaría creer que Ca’n Joan de S’Aigo no se conoce por los influencers, sino por el boca a boca»

En su caso no podemos hablar de un solo barrio, sino de unos cuantos.

Cierto, tanto por los lugares en los que he vivido como por la ubicación de los espacios que regentamos. Nací y me crié en la zona de la Rambla donde tuve mis primeros amigos con los que podía jugar sin problemas en la calle. Con ellos y sus padres salíamos por la noche a «fer vetllada» o a tomar el fresco, sentados en los bancos públicos. Conocíamos a todas las floristas y ellas a nosotras. Mis primeros estudios los realicé en las llamadas «monges plegades», las teatinas del carrer del Bisbe. A los catorce años nos trasladamos a Baró Santa María del Sepulcre, no muy lejos, pero con otra idiosincrasia, pues Jaume III marca mucho el estilo de la barriada; de todas maneras, los vecinos nos conocíamos y nos tratábamos entre sí. Sabíamos quien vivía en cada piso, me gusta la expresión: era «gente de tota la vida». Con el traslado desapareció el jugar en la calle. El carrer Sant Jaume y su Parroquia dividían las dos zonas, Rambla hacia abajo y Jaume III hacia arriba, que se movían por parámetros diferentes. Ya últimamente me he trasladado a la zona de la Plaza Fleming, que dispone de muchos servicios y que no está alejada del centro realmente. En el fondo he seguido el proceso de mucha gente de Palma: del centro se ha desplazado hacia otros espacios.

¿Siente nostalgia de aquella Palma de su infancia?

No, en absoluto, pero me gusta pasear y recordar cómo era hace años, pero ya le digo, sin ningún tipo de nostalgia. Entiendo que la Palma de hoy es otra y que debemos aceptarla. Quedan pocos comercios pequeños a los que puedes ir y que te conocen. Tampoco ya no se lleva lo de ir a mirar escaparates, cosa que hice hasta casi cumplir veinte años, cuando existían Ca na Poloni, l’Argentina y otras tiendas que han desaparecido. Palma hoy está invadida por las franquicias. Aun así, me siento muy de mi ciudad, a veces me tildan de «panecilla» pero me da igual, soy y me siento de Palma.

¿Cómo se desplaza por Ciutat?

A pie y en autobús. Utilizo muy poco el coche. Palma tiene unas dimensiones que permiten moverse de esta manera, sin utilizar o utilizando poco, el automóvil particular. Tengo la suerte de poder ir a trabajar andando.

¿Cómo entra Ca’n Joan de s’Aigo en su vida?

(Sonríe) A través de la familia, de mi abuelo materno en concreto, que lo compró al antiguo propietario. Primero con un solo establecimiento, el original, que ya no existe, junto a la iglesia de Santa Eulalia, cerca de la plaza den Coll. Allí íbamos de niños con los padres, en días señalados. Ir a Ca’n Joan de S’Aigo era como una fiesta para muchos niños de Palma. Con los años el primer Ca’n Joan de s’Aigo se trasladó a la calle Sans y luego vinieron los de Baró, el mes de diciembre de 1990 y más modernamente el de Avenidas.

¿Cómo fue el proceso de abrir diferentes locales?

Hubo una época en la que la parte antigua de Palma no se prestaba al paseo, digamos que sufrió, durante unos años, una cierta degradación y la inseguridad se apoderó de la zona que rodea Cort. Por este motivo, el centro de Ciutat se desplazó hacia la zona de Passeig Mallorca y alrededores. Así fue que, mi tío Joan, el administrador de aquellos años, tomó la decisión de abrir otro local. Y hace seis años, con otro desplazamiento hacia las Avenidas y Porta de Sant Antoni, decidimos abrir el tercero en lo que había sido el antiguo Bar Triquet.

Y usted ha seguido con la propiedad.

Yo y mis hermanos y primos maternos. Diría que soy la administradora, pero la propiedad está repartida.

Hábleme de la clientela. ¿Es la misma en cada uno de los tres espacios?

Claramente no. En el de Sans van los mallorquines que desde los pueblos vienen a Palma, así como un público de visitantes extranjeros, buscadores de espacios típicos y que nos conocen a través de las guías o redes sociales. De entre los primeros, algunos incluso nos recuerdan que de pequeños vinieron a celebrar alguna fiesta de Primera comunión. En el local de Baró, además de gente del barrio, vienen muchos a buscar helados y ensaimadas para llevar. Y en el del antiguo Triquet tenemos por la mañana una clientela de desayunos, grupos de trabajadores de las oficinas próximas y personas que van a comprar a los grandes almacenes. Lo notamos pues se consumen muchos llonguets con productos típicos de aquí, sobrasada y camaiot. Ahora bien, en los tres espacios tenemos un cliente habitual, el mallorquín que vive fuera pero que cuando viene nos visita, el peninsular que viene a pasar las vacaciones a la isla y tiene la costumbre de pasar por el local, sin olvidar el que ha venido desde pequeño con sus padres y ahora viene con los hijos y nietos. Me gustaría creer que Ca’n Joan de S’Aigo no se conoce por los influencers, sino por el boca a boca.