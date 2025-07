Colectivos artísticos y culturales reclaman a Cort la apertura al público del Mercado de San Juan de s'Escorxador

Varios colectivos artísticos y ciudadanos, condensados en el grupo Iniciativa Escorxador, han reclamado formalmente al Ayuntamiento de Palma la apertura al público Mercat de Sant Juan, espacio ubicado en el recinto de s'Escorxador que permacece cerrado desde hace más de cuatro años. Las entidades, además de los artistas individuales, acusan la falta de disponibilidad de espacios estables para la creación y difusión de los proyectos que desarrollan y ven la reapertura del Mercado a la ciudadanía como una oportunidad para impulsar la faceta creativa y cultural de la ciudad.

La reivindicación de los colectivos plantea que el Mercado de San Juan, un enclave gastronómico del recinto de s'Escorxador cerrado desde 2021, se convierta en un Centro de Arte y Creación abierto a la ciudadanía en el que se puedan poner en marcha iniciativas artísticas, culturales y musicales, además de otras actividades.

Se trata de una petición ya comunicada a los diferentes grupos políticos municipales y al equipo de Gobierno que surge tras una reunión celebrada este lunes en la que participaron entidades ahora agrupadas en Iniciativa Escorxador como las asociaciones vecinales de Santa Pagesa, Cas Capiscol y el Coliseu, Cine Ciutat, Tropicana Dreams y Sus Cultura, entre otros.

"A veces nos juntamos aquí, en el recinto, a tomar algo, y vemos que el Mercado está cerrado. Solo pedimos a las instituciones que hagan lo que sea posible para que este espacio esté abierto a la ciudadanía", explica Sara Socias, una diseñadora gráfica que se suma a la reivindicación por las dificultades que tanto ella como sus compañeros del gremio encuentran a la hora de buscar recintos en los que desarrollar o exponer su actividad.

"Sí que hay espacios para hacer talleres o algo puntual, pero no espacios estables para desarrollar proyectos artísticos, culturales o musicales", apunta Socias, que añade: "Sí que es una historia antigua la de la falta de espacios, pero tratamos de preguntarnos, bueno '¿qué podemos hacer con este espacio que lleva ya cuatro años y pico cerrado antes de que se deteriore?'".

Por otro lado, Pau Escobedo, ilustrador y miembro de la organización del festival de autoedición gráfica y sonora Tropicana Dreams, pone su caso como ejemplo de la complejidad que supone encontrar un espacio para celebrar un evento de cierto calibre: "Uno de los problemas que solemos tener nosotros es que no tenemos un espacio para nuestro festival y estamos cada año buscando espacios y hablando con el sector privado, con la administración, para ver qué lugar nos pueden ceder para montarlo".

Un impulso para la candidatura a Capital Europea de la Cultura

Además del debate sobre el aprovechamiento cultural de espacios públicos ahora en desuso como la antigua cárcel, el Mercat de Camp Redó o Can Ribes, los colectivos enmarcan su reivindicación en la candidatura de Palma a Ciudad Europa de la Cultura 2031. Consideran que la reapertura del Mercado de San Juan supondría un estímulo importante para el mundo cultural y artístico de la ciudad.

El alcalde de Ciutat, Jaime Martínez, hizo un llamamiento hace unas semanas en el que invitaba "a todos los creadores en general a repensar conjuntamente el sistema cultural que nos devuelva la creencia de un futuro mejor", alegando que la candidatura de la ciudad trataría de "dar voz a colectivos invisibilizados" procurando un "acceso equitativo a la cultura".

Así, la reivindicación cultural sobre s'Escorxador, alineada con las palabras del alcalde, y según los colectivos, es una propuesta en aras de mejorar la calidad del sistema cultural palmesano.

Cort repensará s'Escorxador "de forma global"

Esta misma mañana, el Ayuntamiento de Palma ha anunciado que, una vez finalizadas las obras en las instalaciones, está estudiando cómo reorganizar los espacios de s'Escorxador y qué uso se le otorga a cada uno de los espacios.

La portavoz municipal, Mercedes Celeste, no se ha pronunciado sobre la posibilidad concreta del Mercado de San Juan y ha asegurado que están valorando "qué es lo que hay que hacer con todas estas instalaciones". "Estamos repensando, evidentemente necesitamos asesoramiento técnico, tanto por parte de los arquitectos como de los servicios jurídicos, para ver cuál es la solución que se le da a todos estos espacios", ha dicho.

Aunque sí ha admitido conocer algunas de las propuestas relacionadas con el Mercado, ha insistido en la importancia de "repensar s'Escorxador de una forma global". "Ahora tendremos una serie de reuniones a nivel interno, técnicas, jurídicas, políticas y con vecinos. Se tienen que mantener una serie de conversaciones, de reuniones y de cuestiones técnico políticas para ver hasta dónde queremos llegar y qué hacer", ha apuntado.

En cualquier caso, ha subrayado la necesidad de que s'Escorxador se convierta en un "referente cultural y social" de la zona. Los trabajos, ha insistido, ya han comenzado y a lo largo de este año y el que viene "ya estará todo licitado y en orden". "Después ya veremos cómo queda un local, cómo queda el otro", ha zanjado.

Por el momento, ha concedido, no se contemplan cambios en la ubicación del centro de salud, que depende de la Conselleria de Salud del Govern. "No me consta que tengamos ninguna petición para moverlo de allí", ha señalado.