Cierra Antiga, una de las últimas tiendas de antigüedades de Palma: "Solo quedarán bares y tiendas de moda en la ciudad"

Los carteles de 'liquidación por jubilación' en los negocios tradicionales se han convertido en una de las más tristes, pero habituales estampas de la otrora familiar Palma. Antiga, una de las últimas tiendas de antigüedades de la ciudad, cierra sus puertas por falta de relevo generacional. Tras más de 52 años en el negocio, Daniel Cota, quien llegó a manejar tres anticuarios a la vez, cierra su último establecimiento.

"Ha llegado el momento de la jubilación, quiero empezar a vivir", explica Cota, el cual ha recibido en los últimos días numerosas muestras de cariño por parte de sus vecinos y de sus clientes. El propietario asegura que ninguna de sus hijas ha querido seguir con un negocio familiar que aún cuenta con una amplia clientela local.

El anticuario Antiga en liquidación por jubilación. / B. Ramon

Cota aclara el por qué entró al mundo de las antigüedades: "Yo era coleccionista de obras de arte y vi la posibilidad. Llegue a tener abiertas una tienda en la Costa de sa Pols, una en la calle Francesc de Borja Moll y esta, que es la más reciente, en el carrer Reina Esclaramunda".

Daniel Cota explica la decadencia que ha sufrido el negocio de las antigüedades en los últimos tiempos: "Mallorca llegó a tener 47 anticuarios activos a la vez. Ahora solo quedan 9, ocho en cuanto yo me vaya". Asimismo, el comerciante explica que todo "ha cambiado mucho" en los últimos 15 años: "Ha habido un cambio generacional, los jóvenes no quieren comprar antigüedades porque prefieren gastar su dinero en viajes y porque viven en pisos tan pequeños que no les cabe nada dentro".

Además, el comerciante cree que la perdida de poder adquisitivo puede suponer una estocada para ciertos tipos de negocio: "Las tiendas de arte y antigüedades están condenadas a la extinción". Igualmente, Cota presencia la lenta muerte del comercio tradicional en Palma y sentencia el futuro de la ciudad: "Solo quedarán bares y tiendas de moda".

La tienda en la Costa del Pols cerró en 2008 y la de Borja Moll en 2019. L'Antiga se despedirá de sus fieles clientes en cuanto se liquiden todos los productos del local o cuando pasen dos meses, ese es el plazo máximo que se ha dado Daniel Cota para disfrutar de su ansiada jubilación.