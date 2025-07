La plataforma contra la nueva fiebre urbanizadora denuncia los "intentos de compras de terrenos rústicos" antes de la aprobación de la ley que permitirá construir en ellos

La nueva plataforma Mallorca per viure, no per especular, nacida al calor del decreto urbanístico aprobado por el PP y Vox la semana pasada, denuncia los "intentos de compras de terrenos rústicos" antes de la aprobación de la ley que permitirá construir en ellos.

La plataforma, que se presenta como una entidad "totalmente independiente de cualquier partido político" y que agrupa a personas de "todas las ideologías", acusa a PP y Vox de "engañar a sus votantes hablando de sostenibilidad y de solución al problema de la vivienda" y que a lo único a lo que conducirá el nuevo decreto es a un "pelotazo urbanístico de dimensiones colosales".

"Curiosamente, mientras la señora Prohens habla de sostenibilidad como solución a la saturación de Mallorca, el PP y Vox han aprobado la Ley de obtención del suelo que permitirá, solo en Palma, cerca de 130.000 nuevos residentes (es decir, alrededor de un 30% más de población) y la destrucción de 362 hectáreas de suelo rústico (aproximadamente el doble que el centro histórico de la ciudad)", aseguran desde la plataforma.

Asimismo, Mallorca per viure, no per especular explica que este decreto "aumentará el turismo la densidad de población, los problemas de transporte y las infraestructuras", lo que provocará "un crecimiento urbanístico desmesurado y barra libre de cemento y asfalto por toda la isla".

"Agradeceríamos que los políticos oportunistas no nos acusen de actuar bajo ninguna sigla. Somos asociaciones vecinales o cívicas a las que solo nos preocupa la destrucción de Mallorca y la masificación cada vez más grave de la isla", aseguran desde la plataforma, la cual ha iniciado una campaña de recogida de firmas en Palma para rechazar la aplicación de la Ley de obtención del suelo y "detener la macrourbanización que provocará".