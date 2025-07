Ramon Perpinyà liderará Palma Ponent tras una polémica asamblea que será impugnada por su predecesora

Ramon Perpinyà encabezará la agrupación socialista de Palma Ponent al ser elegido en una polémica asamblea a la que no asistió la junta directiva saliente encabezada por Isabel Miralles al considerar que fue convocada vulnerando los estatutos del partido. Perpinyà, expresidente de Emaya y candidato respaldado por el líder del PSOE de Palma, Iago Negueruela, se pone al frente de la agrupación con más militantes de la ciudad. Miralles, por su parte, anunció que impugnará la votación: "Llegaremos hasta Ferraz y, si es necesario, ante la justicia ordinaria".

Perpinyà fue elegido con el 93,5% de los votos. Sin embargo, argumentó Miralles, con una participación muy baja. "Solo ha asistido el 28% de los militantes censados. Han ido 62 personas de 190 posibles y ha tenido 58 votos a favor, tres en blanco y un nulo", señaló para ilustrar "un respaldo muy bajo y sin precedentes".

El nuevo secretario general, por su parte, afirmó que "escucharemos a todo el mundo y abordaremos temas tan importantes como el de la vivienda o la movilidad". Y prometió que "el nuevo equipo dinamizará y liderará para que todos los militantes se sientan implicados y trabajaremos para recuperar la conexión con todos los barrios porque somos el partido que escucha a la gente".

Negueruela, presente en la asamblea, aseguró que "no hay nada más democrático que votar y elegir a la dirección del partido". "Hay que fomentar el debate y acercar a más gente al partido para ganar las elecciones dentro de dos años. Durante este tiempo necesitamos toda la maquinaria para trabajar y unidad para lograr nuestro objetivo, que es ganar las elecciones. Somos la séptima ciudad de España y jugamos un papel muy importante como partido en Palma", afirmó Negueruela, que se comprometió a "ir barrio a barrio para hablar con la militancia y la gente porque la ciudadanía no está cómoda con el gobierno de Jaime Martínez".

En todo caso, Perpinyà y Negueruela no lo van a tener fácil para coser las heridas abiertas en Ponent. Miralles impugnó la asamblea al considerar que su convocatoria vulnera los estatutos porque, denunció, fue convocada por el secretario de organización de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) "saltándose toda norma interna y estatutaria". Remitió un escrito a la comisión de ética y garantías de la FSM para que se pronunciara, pero la respuesta no llegó de este organismo, sino del secretario de organización del PSIB, que avalaba la celebración de la asamblea.

"Esa respuesta no es válida porque tendría que haberse pronunciado la comisión de garantías. Es como si escribes al Rey y te contesta el Papa. Según mi criterio no se va a celebrar una asamblea, sino una reunión de militantes, por lo que no asistiré", manifestó Miralles dos horas antes del cónclave.

"Todas las decisiones carecen de validez"

Miralles, ahora una militante de base, denunció además "una persecución y un acoso constante hacia mi persona y mi equipo por parte del secretario general de Palma [Iago Negueruela]".

Del mismo modo, señaló que su ausencia de la asamblea y de su junta directiva la invalida, y respaldó su afirmación en los estatutos del partido, que señalan que "la apertura de la asamblea corresponde al presidente de la Comisión Ejecutiva o, en su defecto, al secretario general". Ni uno ni otro estaban presentes, por lo que consideró "todas las decisiones y votaciones que se adopten carecerán de validez y serán impugnadas ante los órganos competentes".