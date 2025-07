Nace una plataforma en Palma contra la nueva fiebre urbanizadora: "Van a poner el suelo rústico al servicio de la especulación"

Los vecinos de Palma siguen haciendo frente común contra la próxima fiebre del ladrillo que aquejará a Palma en los próximos años animada por el decreto urbanístico que el Govern aprobó este semana. Este miércoles ha nacido la plataforma Mallorca per viure, no per especular, un proyecto creado para organizar y unificar la oposición a la nueva ley.

Tras el éxito de la primera asamblea en Son Sardina de hace una semana y la concentración del lunes frente al Parlament, que reunió a varios centenares de personas, más de 80 personas asistieron a un segundo encuentro en el Casal de Establiments entre ellas colectivos y asociaciones vecinales, así como la Federación de Vecinos de Palma y el GOB.

Más de 80 personas acudieron al encuentro en Establiments / P.M

"Aunque su aprobación por parte de PP-VOX se justifica con el discurso de la emergencia habitacional, en realidad no aportará soluciones en ese sentido. Lo que hará es poner el suelo rústico de Palma y de toda Mallorca al servicio del negocio inmobiliario y la especulación", han asegurado desde la nueva plataforma.

Tras la votación del nombre, se constituyeron diferentes comisiones abiertas a cualquier persona o colectivo que quiera trabajar en la creación de contenido y argumentario contra la ley, en aspectos de comunicación para difundirlos masivamente, así como en el ámbito del análisis jurídico de la normativa aprobada por PP-VOX. También se ha creado una comisión de acción para movilizar y llevar la campaña a las calles de barrios y pueblos.

Desde la plataforma aseguran que pronto volverá a haber un nuevo encuentro para presentar públicamente la entidad en otro lugar de la ciudad o de la isla, para explicar cuáles son las líneas de trabajo y pensar en las formas más efectivas para evitar que esta ley se apruebe en los plenos de cada municipio, requisito indispensable para que pueda aplicarse.