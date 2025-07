Liberan la plaça d'en Coll de Palma de terrazas para jugar a truc: "La ciudad es nuestra"

"La ciudad es nuestra" Este miércoles la Plaça d'en Coll se librará de las terrazas para llenarse de ávidos jugadores de truc. La asociación de vecinos Canamunt, junto a la plataforma Brunzit, han programado una jornada "sin terrazas, sin prisas y sin consumo obligatorio" para todos los vecinos de la barriada. "Este miércoles, la plaça d'en Coll será toda nuestra", asegura Canamunt en un comunicado.

Las actividades empezarán a las 19 horas con la partida de truc, donde invitan a profesionales y a novatos a entremezclarse. A las 20 horas empezará la cena popular y a las 22 horas está programada la proyección del film 'Terramotourism'.

"¿Hace cuando que no juegas en la calle? ¿Hace cuando que no cenas en la Plaça d'en Coll, de tuper i llesca sin turistas? ¿Hace cuando que no tomar el fresco con los vecinos?", pregunta la asociación de vecinos, la cual asegura que este miércoles volverán a "llenar la plaza de vida". "Recuperemos el espacio público, compartamos comida, juegos, conversaciones y cine", sentencian.